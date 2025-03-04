Песков высоко оценил желание Лукашенко стать миротворцем в конфликте на Украине

Россия положительно оценивает любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, в том числе со стороны Белоруссии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности выступить миротворцем.