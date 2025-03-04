Песков высоко оценил желание Лукашенко стать миротворцем в конфликте на Украине
Россия положительно оценивает любые усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта, в том числе со стороны Белоруссии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности выступить миротворцем.
«Конечно, любые усилия в плане урегулирования приветствуются», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин каждый раз затрагивает тему Украины на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Достичь мира на Украине на данный момент крайне сложно из-за киевских властей, которые в этом совершенно не заинтересованы, несмотря на то что каждый день на фронте гибнут их соотечественники. Это ранее отмечал и Дмитрий Песков, и премьер-министр Венгрии Орбан, и глава венгерского МИД Сийярто, и президент США Дональд Трамп, призывающий Владимира Зеленского перестать делать бессмысленные заявления о своей ненависти к Путину, встав на путь мира. Чтобы ускорить процесс, Штаты решили поставить на паузу всю военную помощь Киеву, а также приблизить встречу главы Белого дома с российским лидером.
Life.ru