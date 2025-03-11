«Наши берут своё»: Захарова связала атаку ВСУ на Москву с провалом на поле боя
Захарова назвала атаку БПЛА ВСУ по Москве доказательством превосходства ВС РФ
Массированный налёт украинских беспилотников на Москву является доказательством полного превосходства ВС РФ над ВСУ на поле боя. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это доказывает террористическую сущность [Киева] и, конечно, доказывает, что на поле боя наши берут своё», — указала дипломат.
Напомним, что 11 марта ещё до наступления рассвета ВСУ устроили крупную атаку БПЛА по Московскому региону. Российские силы ПВО уничтожили в небе 74 беспилотника, летевших в сторону столицы. Обломками были повреждены дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Сейчас известно о двух погибших и не менее 20 пострадавших. Совсем недавно к ним добавилось ещё трое несовершеннолетних.
Telegram / Мария Захарова