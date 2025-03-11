Песков: В России заранее приняли меры для отражения атаки украинских дронов
В России заранее приняли необходимые меры для отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что принятые меры позволяют обеспечивать защиту Москвы, Подмосковья и многих других регионов.
Напомним, 11 марта ВСУ устроили самый масштабный налёт дронов на РФ, в том числе Московский регион, за весь период СВО. Было сбито 337 БПЛА, из них 74 двигались на столицу. Упавшие обломки повредили дом в Домодедово, Видном и Раменском. В результате атаки погибли двое сотрудников «Мираторга», число раненых достигло 20, среди них есть дети. В Кремле напомнили о террористической сути Киева после ночного налёта БПЛА на Москву.
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