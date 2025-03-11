В Кремле напомнили о террористической сути Киева после ночного налёта БПЛА на Москву
Песков: Киев бьёт по жилым домам, а ВС РФ атакуют исключительно военные цели
Киев атакует объекты социальной инфраструктуры, такие как жилые дома, а Армия России наносит удары только по военным целям. Разницу в ходе брифинга подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь важно заметить, что киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьёт именно по жилым домам», — констатировал спикер Кремля.
Напомним, сегодня утром украинская армия устроила самый масштабный налёт дронов на Московский регион за весь период СВО. Средства ПВО за ночь сбили 74 БПЛА противника, которые двигались на столицу. Упавшие обломки повредили дом в Домодедово, Видном и Раменском. Враг применял дроны PD-2, «Рубака» и «Лютый». К несчастью, не обошлось без жертв: погибли двое сотрудников «Мираторга», число раненых достигло 20. Власти обещают выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а «Мираторг» — по полтора.
Life.ru