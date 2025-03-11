Киев атакует объекты социальной инфраструктуры, такие как жилые дома, а Армия России наносит удары только по военным целям. Разницу в ходе брифинга подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь важно заметить, что киевский режим бьёт по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьёт именно по жилым домам», — констатировал спикер Кремля.