Аэропорты Москвы и соседних областей отправили 83 самолёта на запасные аэродромы за время действия введённых утром ограничений на приём и отправку рейсов из-за массированной атаки дронов ВСУ. ОБ этом отчитались в Минтрансе РФ по итогам совещания под председательством замминистра транспорта Владимира Потешкина с участием представители Росавиации, авиакомпаний и аэропортов.

«Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы. 83 самолёта приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку», — отметили в Минтрансе.