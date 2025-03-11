Аэропорты Москвы и соседних областей отправили 83 самолёта на запасные аэродромы
Аэропорты Москвы и соседних областей отправили 83 самолёта на запасные аэродромы за время действия введённых утром ограничений на приём и отправку рейсов из-за массированной атаки дронов ВСУ. ОБ этом отчитались в Минтрансе РФ по итогам совещания под председательством замминистра транспорта Владимира Потешкина с участием представители Росавиации, авиакомпаний и аэропортов.
«Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы. 83 самолёта приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку», — отметили в Минтрансе.
Там рассказали, что после отражения воздушной атаки все аэропорты вернулись к штатной работе, серьёзных скоплений вылетающих самолётов удалось избежать. Потешкин на совещании призвал авиакомпании усилить работу колл-центров и оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании. Также он рекомендовал содействовать возврату и переоформлению билетов при опоздании пассажиров на рейс по объективным причинам.
Как уже писал Life.ru, системы ПВО смогли уничтожить 74 украинских дрона, летевших на Москву. В результате атаки погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, в том числе дети, получили ранения. В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти. Четыре аэропорта Москвы закрыли на фоне массированной атаки беспилотников, временные ограничения также были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Ярославля.