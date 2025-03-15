«Горбатого могила исправит»: В Совфеде высказались о планах Зеленского спровоцировать РФ

Владимир Зеленский предпринимает попытки спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы представить Западу Москву якобы как агрессора. Таким мнением поделился первый замглавы международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Владимир Джабаров, комментируя попытку ВСУ атаковать РФ при помощи сотни дронов.

«Старинная русская поговорка: «Горбатого могила исправит». Что бы ни предлагали Зеленскому, он видит только войну. Это единственный шанс его существования. Он понимает, что как только на Украине воцарится мир или даже перемирие, дни его сочтены. Поэтому он будет любой ценой огрызаться, пытаться нанести какой-то урон России и так далее», — пояснил сенатор в беседе с «Лентой.ру».