«Горбатого могила исправит»: В Совфеде высказались о планах Зеленского спровоцировать РФ
Сенатор Джабаров: Киев провоцирует Москву, чтобы представить РФ как агрессора
Владимир Зеленский предпринимает попытки спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы представить Западу Москву якобы как агрессора. Таким мнением поделился первый замглавы международного комитета Совета Федерации (Совфеда) Владимир Джабаров, комментируя попытку ВСУ атаковать РФ при помощи сотни дронов.
«Старинная русская поговорка: «Горбатого могила исправит». Что бы ни предлагали Зеленскому, он видит только войну. Это единственный шанс его существования. Он понимает, что как только на Украине воцарится мир или даже перемирие, дни его сочтены. Поэтому он будет любой ценой огрызаться, пытаться нанести какой-то урон России и так далее», — пояснил сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Джабаров напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина, который призвал Киев дать команду ВСУ сложить оружие под Курском. По словам сенатора, ничего этого не произошло. Поэтому ВСУ стараются любой ценой вырваться, но будут погибать. Собеседник издания отметил, что все дальнейшие шаги Зеленского будут направлены на то, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар.
А ранее Life.ru рассказывал, что ночью 11 марта в Московской области было уничтожено 74 украинских дрона. В результате атаки погибли два человека, а пострадали 20 жителей Подмосковья. Life.ru представил ключевые моменты массовой атаки ВСУ. В Госдуме объяснили, что эта массированная атака стала отчаянной демонстрацией мнимой силы и попыткой Зеленского сохранить власть и поставки западного оружия.
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