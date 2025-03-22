Владимир Зеленский не знал об атаке по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в курском приграничье, полагает известный российский телеведущий, актёр и режиссёр Андрей Бочаров. Он заявил в эфире радио Sputnik, что главу киевского режима могли подставить.

«Зеленский не знал и никаких приказов не отдавал. Нацики, которые заставили его поменять предвыборную программу, будут постоянно его так подставлять», — уверен Бочаров.

По его словам, идеология нацистов заключается в продолжении боевых действий. Поэтому на Украине, чтобы достичь прекращения конфликта, сначала нужно разобраться с этими людьми, отметил артист.