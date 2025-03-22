«Приказов не отдавал»: ВСУ заподозрили в диверсии против Зеленского из-за подрыва газопровода
Актёр Бочаров: Зеленский не знал об атаке ВСУ на ГИС «Суджа»
Владимир Зеленский не знал об атаке по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в курском приграничье, полагает известный российский телеведущий, актёр и режиссёр Андрей Бочаров. Он заявил в эфире радио Sputnik, что главу киевского режима могли подставить.
«Зеленский не знал и никаких приказов не отдавал. Нацики, которые заставили его поменять предвыборную программу, будут постоянно его так подставлять», — уверен Бочаров.
По его словам, идеология нацистов заключается в продолжении боевых действий. Поэтому на Украине, чтобы достичь прекращения конфликта, сначала нужно разобраться с этими людьми, отметил артист.
«Там у людей просто идеология такая — они должны воевать. Им нужно каким-то образом, чтобы прийти к миру, сначала разобраться внутри с этими нацистами», — заключил Бочаров.
Напомним, в ночь на 21 марта ВСУ атаковали ГИС «Суджа», в результате чего вспыхнул пожар. Подрыв станции произошёл на фоне договора о временном прекращении атак на энергетические объекты, хотя Владимир Зеленский не считает это соглашение действительным. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. СК РФ возбудил дело о терроризме по факту подрыва ГТС «Суджа», а Минобороны назвало атаку на станцию намеренной провокацией киевского режима.
president.gov.ua