В Приморье задержали двух мужчин по подозрению в убийстве ветерана СВО
В Приморском крае были задержаны двое местных жителей, 20 и 25 лет, по подозрению в убийстве 37-летнего ветерана специальной военной операции. Как сообщил Следственный комитет, инцидент произошёл на фоне конфликта. Оба подозреваемых были в состоянии алкогольного опьянения.
После того как потерпевший был жестоко избит и потерял сознание, нападавшие забрали его личные вещи, включая документы и телефон. Следствие квалифицировало их действия по части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее комик Артемий Останин назвал ветерана СВО без ног «культяпковозкой» и высмеял бывшего бойца за то, что тот подорвался на мине. С требованием проверить комика выступили общественники. В отношении него возбудили уголовное дело. Останин попытался сбежать из страны, но был задержан в Белоруссии. Вскоре появилось видео с его допросом, где он извинился за свою недостойную выходку. На суде защита юмориста утверждала, что его якобы избили белорусские силовики. А СМИ сообщали, что Останину подарили мясорубку. Суд арестовал комика до 15 мая.
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