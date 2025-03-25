В Приморье задержали двух мужчин по подозрению в убийстве ветерана СВО

В Приморском крае были задержаны двое местных жителей, 20 и 25 лет, по подозрению в убийстве 37-летнего ветерана специальной военной операции. Как сообщил Следственный комитет, инцидент произошёл на фоне конфликта. Оба подозреваемых были в состоянии алкогольного опьянения.

После того как потерпевший был жестоко избит и потерял сознание, нападавшие забрали его личные вещи, включая документы и телефон. Следствие квалифицировало их действия по части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.