«Могла бы пожелать им смерти»: Жена убитого нациста Ганула оскорбила одесситов
Жена Ганула Вознюк оскорбила одесситов за нежелание помогать её мужу
Демьян Ганул с женой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul
Супруга убитого в Одессе украинского нациста Демьяна Ганула Жанна Вознюк оскорбила одесситов. Она назвала жителей города «тварями», так как они не стали спасать её мужа.
«Твари, Демьян мог бы быть живым. У меня нет слов. Я никогда не любила Одессу. В родном месте, на проспекте, где было с десяток людей, допустили убийство, никто не подошёл. Я могла бы пожелать им смерти», — написала Вознюк в соцсетях.
Как отметил блогер Анатолий Шарий, жена Ганула является одесситкой в первом поколении. Из информации из открытых источников следует, что она занимается блогерством и работает фитнес-тренером.
Тем временем дочь убитой во Львове писательницы-русофобки Ирины Фарион призвала наказать одесситов, ставших свидетелями убийства Ганула.
«Все, кто там на видео, вы тоже должны быть наказаны! И ваше безразличие — это ещё один выстрел в человека, который защищал всё украинское. А вы и дальше будете открывать свой рот и патякать языком болота! Позор Вам» — оставила гневный пост в соцсети дочь Фарион.
Напомним, 15 марта в Одессе средь бела дня пристрелили украинского нациста Демьяна Ганула. Момент убийства сняли камеры наблюдения: киллер действовал без спешки и добил раненого Ганула контрольным выстрелом в голову. Позже власти сообщили, что расправу устроил 46-летний Сергей Шалаев, дезертировавший из ВСУ. Владимир Зеленский поднял на уши лучших следователей Украины, чтобы расследовать убийство нациста, причастного к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. 16 марта подозреваемого в убийстве задержали и доставили в суд в шлеме и бронежилете. Его арестовали на два месяца.