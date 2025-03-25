«Могла бы пожелать им смерти»: Жена убитого нациста Ганула оскорбила одесситов

Супруга убитого в Одессе украинского нациста Демьяна Ганула Жанна Вознюк оскорбила одесситов. Она назвала жителей города «тварями», так как они не стали спасать её мужа.

«Твари, Демьян мог бы быть живым. У меня нет слов. Я никогда не любила Одессу. В родном месте, на проспекте, где было с десяток людей, допустили убийство, никто не подошёл. Я могла бы пожелать им смерти», — написала Вознюк в соцсетях.

Как отметил блогер Анатолий Шарий, жена Ганула является одесситкой в первом поколении. Из информации из открытых источников следует, что она занимается блогерством и работает фитнес-тренером.

Тем временем дочь убитой во Львове писательницы-русофобки Ирины Фарион призвала наказать одесситов, ставших свидетелями убийства Ганула.