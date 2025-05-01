«Будем скорбеть и мстить»: Военкор объяснил, почему ВСУ атаковали рынок в Алёшках перед 9 Мая

Удар Вооружённых сил Украины по рынку в Алёшках Херсонской области является терактом — такое определение произошедшему дал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что украинская армия уже начала «подготовку» к перемирию, которое предусмотрено в дни 80-летия Победы.

«Нас разогревают перед нашим же перемирием на День Победы. Не подстрекаю, не брызжу желчью, нет, просто прикидываю, будем скорбеть и мстить, или просто скорбеть», — написал он.