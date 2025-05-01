«Будем скорбеть и мстить»: Военкор объяснил, почему ВСУ атаковали рынок в Алёшках перед 9 Мая
Военкор Сладков назвал атаку ВСУ на рынок в Алёшках терактом
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Удар Вооружённых сил Украины по рынку в Алёшках Херсонской области является терактом — такое определение произошедшему дал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что украинская армия уже начала «подготовку» к перемирию, которое предусмотрено в дни 80-летия Победы.
«Нас разогревают перед нашим же перемирием на День Победы. Не подстрекаю, не брызжу желчью, нет, просто прикидываю, будем скорбеть и мстить, или просто скорбеть», — написал он.
Также военкор отметил, что бить по мирному населению противника — это преступление. Однако Сладков уверен, что нанести сокрушительный удар по тем, кто отдал приказ совершить бесчеловечную атаку на центральный рынок в Алёшках — это необходимость.
Ранее Life.ru уже сообщал, что ВСУ нанесли подлый удар по рынку в Алёшках Херсонской области. В результате атаки погибли люди, более 20 местных жителей получили ранения. Сначала сообщалось о 7 погибших, позднее тяжело раненый скончался по дороге в больницу. После первого удара был нанесён второй с применением FPV-дронов. Так украинская армия добивала людей, которые не погибли после первого удара. Администрация Алёшкинского муниципального округа объявила траур с 1 по 3 мая.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. Оно вступит в силу с нуля часов с 7 на 8 мая и будет действительно до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. На этот период ВС РФ прекратят все боевые действия. Примечательно, что киевские власти не дали прямого ответа на жест доброй воли с российской стороны. В Кремле назвали это очередной манипуляцией режима Зеленского.