Стало известно, когда объявят участника «Интервидения» от России

Стала известна дата объявления российского участника музыкального конкурса «Интервидение». Согласно информации из рекламного ролика очередного выпуска «Пусть говорят» Первого канала, имя представителя России назовут 19 мая в специальном выпуске программы.

«Главная интрига последних месяцев, кто же будет представлять на «Интервидении — 2025» нашу страну, будет раскрыта в нашем эфире. Эксклюзив в «Пусть говорят», — объявил ведущий Дмитрий Борисов.