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Регион
18 мая, 15:59

Стало известно, когда объявят участника «Интервидения» от России

Первый канал объявит имя российского участника «Интервидения» 19 мая

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Стала известна дата объявления российского участника музыкального конкурса «Интервидение». Согласно информации из рекламного ролика очередного выпуска «Пусть говорят» Первого канала, имя представителя России назовут 19 мая в специальном выпуске программы.

«Главная интрига последних месяцев, кто же будет представлять на «Интервидении — 2025» нашу страну, будет раскрыта в нашем эфире. Эксклюзив в «Пусть говорят», — объявил ведущий Дмитрий Борисов.

Напомним, что ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева подтвердила, что сам конкурс запланирован на 20 сентября и пройдёт в Live Арене в Москве.

Кабмин утвердил состав оргкомитета «Интервидения»
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Ранее указом президента было утверждено проведение песенного конкурса «Интервидение», который стал нашим аналогом «Евровидения». На его организацию правительство выделило значительную сумму — 750 миллионов рублей. Конкурс планируется провести на территории Москвы и Московской области. К настоящему моменту участие в нём подтвердили представители порядка 20 государств. До этого сообщалось, что от России будет выступать певец SHAMAN, но позднее эту информацию опровергли, так как артист ещё не выбран.

Ольга Сливченко
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