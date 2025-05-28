Власти узнали о неком сообществе, которое объединило подростков с кровавой вечеринки в Байкальске

Компания подростков, отдыхавшая на обернувшейся резнёй вечеринке в СНТ Байкальске, состояла в странном сообществе, включавшем в себя учащихся классов с седьмого по десятый. Об этом заявил глава Минобразования Иркутской области Максим Парфёнов, анонсировав общешкольное родительское собрание в Байкальске.

«Мы проведём областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, когда в принципе будут понятны предварительные причины по всему случившемуся, потому что, действительно, неизвестна [вся] ситуация. Дети [погибшие и пострадавшие] объединены были пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс, и здесь возникает ряд вопросов», — приводит его слова ТАСС.