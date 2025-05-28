Власти узнали о неком сообществе, которое объединило подростков с кровавой вечеринки в Байкальске
Министр образования Парфёнов: Подростки в Байкальске входили в некое сообщество
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Компания подростков, отдыхавшая на обернувшейся резнёй вечеринке в СНТ Байкальске, состояла в странном сообществе, включавшем в себя учащихся классов с седьмого по десятый. Об этом заявил глава Минобразования Иркутской области Максим Парфёнов, анонсировав общешкольное родительское собрание в Байкальске.
«Мы проведём областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, когда в принципе будут понятны предварительные причины по всему случившемуся, потому что, действительно, неизвестна [вся] ситуация. Дети [погибшие и пострадавшие] объединены были пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс, и здесь возникает ряд вопросов», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, кровавая резня развернулась в СНТ в Байкальске в ночь с 27 на 28 мая. Главным действующим лицом стал 17-летний молодой человек, который зарезал несколько ребят помладше, когда те уснули. Одна из присутствовавших на вечеринке девушек заслонила собой подругу от сорвавшегося с катушек подростка. По предварительной информации, мотивом стала безответная любовь парня к одной из девочек. По одной из версий, он хотел её изнасиловать, но не смог. Юноша погиб в результате взрыва, который прогремел из-за газового баллона. Его брат не верит в озвученную версию, он также заявил, что на вечеринке должна была присутствовать совсем другая компания.