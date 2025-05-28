Кому грозит наказание за резню в Байкальске, учитывая, что убийца погиб, — мнение юриста

После трагедии в Байкальске, где были жестоко убиты четыре подростка, несколько человек могут понести наказание. Кто это, если виновник резни также погиб? Об этом Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

В отношении подростка, который зарезал друзей, уголовное дело будет прекращено в связи с его гибелью, уточняет юрист. Тем не менее правовая оценка будет дана и другим участникам событий, в первую очередь совершеннолетним:

Так, это 18-летний юноша, купивший для компании детей огромное количество алкоголя. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 151.1 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Владельцу дачи, если будет доказано, что он осознанно предоставил помещение для вечеринки с участием подростков и допустил употребление спиртного, может грозить административка по статьям 6.10 и 20.22 КоАПП. Также подлежит проверке соблюдение законодательства при реализации алкогольной продукции: если будет установлен факт продажи спиртного несовершеннолетнему без проверки документов, торговую точку могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей и аннулировать лицензию.

Адамс не исключил, что будет дана правовая оценка деятельности правоохранителей, в том числе участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних. Подлежит выяснению, как именно строилась профилактическая работа в отношении подростков, в том числе из благополучных семей, и существовала ли система учёта и раннего выявления рисков.