Расстрелянного во Львове Парубия похоронят рядом с убитой русофобкой Фарион

Убитого экс-спикера Рады Парубия похоронят во Львове рядом с застреленной Фарион
Обложка © Wikipedia / Вадим Чуприна, «ВО Свобода»'s Picasa Gallery
Застреленного во Львове бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия похоронят на кладбище, где была погребена убитая прошлым летом экс-нардеп Ирина Фарион. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Могила Парубия будет находиться на Лычаковском кладбище во Львове. Там же похоронена Фарион, которую во Львове прошлым летом убили выстрелом в голову. По подозрению в убийстве тогда был задержан 18-летний парень, который утверждает, что никого не убивал. Кстати, на том же кладбище находится могила украинского поэта Ивана Франко.
Напомним, что 30 августа во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. Спустя пару дней был задержан подозреваемый. Позже он дал свои первые показания, а полиция опубликовала его фотографию.