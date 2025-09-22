Интервидение
22 сентября, 05:22

«Для Чарли»: Маск опубликовал совместное фото с Трампом на церемонии прощания с убитым Кирком

Маск опубликовал совместное фото с Трампом на церемонии прощания с Кирком

Американский предприниматель Илон Маск поделился в соцсетях снимком с президентом США Дональдом Трампом. Фотография была сделана на арене State Farm в Аризоне во время прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.

«Для Чарли», — написал Маск на своей странице в соцсети Х, прикрепив к посту фотографию с Трампом.

Согласно трансляции, после беседы Трамп и Маск обменялись рукопожатием. Затем Маск ушёл с трибуны. Трамп похлопал его по спине на прощание. Белый дом также разместил в соцсети похожий пост: на странице аккаунта появилось фото Трампа и Маска с другого ракурса, подписанное «для Чарли». Маск репостнул эту публикацию.
Напомним, летом между Маском и Трампом произошёл громкий публичный конфликт. Всё началось 3 июня, когда предприниматель назвал бюджетный законопроект Трампа «отвратительной мерзостью» из-за угрозы своим бизнес-интересам. Потом он заявил, что республиканец не выиграл бы выборы без него. В итоге всё пришло к тому, что глава Белого дома окончательно разорвал связь с предпринимателем, потерял из-за этого около миллиарда своих денег, а потом принялся искать замену SpaceX. Впоследствии обе стороны остыли.

Маск заявил, что Чарли Кирка убила тьма из-за того, что он показал людям свет
Маск заявил, что Чарли Кирка убила тьма из-за того, что он показал людям свет

Как сообщал Life.ru, Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе университета Юты. По подозрению в убийстве Кирка задержан 22-летний американец Тайлер Робинсон. Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого.

Мария Любицкая
