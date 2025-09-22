«Для Чарли»: Маск опубликовал совместное фото с Трампом на церемонии прощания с убитым Кирком

Американский предприниматель Илон Маск поделился в соцсетях снимком с президентом США Дональдом Трампом. Фотография была сделана на арене State Farm в Аризоне во время прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото © X / Elon Musk

«Для Чарли», — написал Маск на своей странице в соцсети Х, прикрепив к посту фотографию с Трампом.

Согласно трансляции, после беседы Трамп и Маск обменялись рукопожатием. Затем Маск ушёл с трибуны. Трамп похлопал его по спине на прощание. Белый дом также разместил в соцсети похожий пост: на странице аккаунта появилось фото Трампа и Маска с другого ракурса, подписанное «для Чарли». Маск репостнул эту публикацию.

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото © X / The White House