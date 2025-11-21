Вдове Энди Картрайта вызвали в суд скорую после приговора

Вдова рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал была доставлена в медицинское учреждение после вынесения приговора в виде 12,5 лет лишения свободы за убийство супруга. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Эмоции Марины Кохал сразу после оглашения приговора. Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кохал заявила о непонимании вынесенного ей приговора. Когда судья попросила уточнить, какая именно часть приговора вызывает вопросы, женщина вновь заявила о своей невиновности. Сразу после этого ей стало плохо, и на место была вызвана скорая.

Ранее суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор Марине Кохал. Её признали виновной в убийстве супруга, рэпера Энди Картрайта и последующем надругательстве над телом. Наказание — 12,5 лет колонии общего режима. Обвинение требовало 13 лет.