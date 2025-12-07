Вдова рэпера Картрайта обжаловала приговор за его убийство и расчленение
Обложка © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Адвокаты Марины Кохал, вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), осуждённой за убийство мужа, подали апелляцию на приговор суда. Соответствующая информация появилась в картотеке Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга.
Следствие доказала, что Кохал ввела мужу опасный препарат, создавший угрозу для жизни, и умышленно не оказала помощь, после чего расчленила тело на 15 частей. После задержания вдова утверждала, что музыкант умер от передозировки, а она лишь попыталась скрыть обстоятельства смерти.
Напомним, расчленённое тело Картрайта было обнаружено 29 июля 2020 года в квартире пары. Изначально Кохал заявляла, что распилила труп мужа за четыре дня, однако позже следствие установило, что это было сделано в течение одной ночи. Версия женщины о смерти рэпера от передозировки и её желании скрыть тело, чтобы «избавить его от позора», была опровергнута результатами экспресс-теста, который не выявил наркотиков в организме погибшего. В ходе расследования также выяснилось, что Картрайт планировал развод и уход к другой женщине, что могло стать мотивом для убийства. Кохал признали виновной в убийстве и последующем надругательстве над телом. Её приговорили к 12,5 года колонии.
