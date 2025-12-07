Вдова рэпера Картрайта обжаловала приговор за его убийство и расчленение

Следствие доказала, что Кохал ввела мужу опасный препарат, создавший угрозу для жизни, и умышленно не оказала помощь, после чего расчленила тело на 15 частей. После задержания вдова утверждала, что музыкант умер от передозировки, а она лишь попыталась скрыть обстоятельства смерти.