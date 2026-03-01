Владимир Путин
1 марта, 08:36

На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

Обложка © Telegram / SHOT

Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало новый топливный кризис на Шри-Ланке. Местные жители и туристы жалуются на километровые очереди на автозаправочных станциях, поскольку существует реальная угроза прекращения поставок бензина в страну. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас водителям тук-туков и автомобилей приходится выстаивать многочасовые очереди, чтобы заправиться. В городах страны из-за этого образовались серьёзные пробки. Местные жители опасаются, что из-за ударов Ирана и ответной операции США и Израиля топливо может просто перестать поступать на остров. Цена на него уже подскочила на 5 рупий за день (чуть больше 1 рубля).

Ситуация усугубляется тем, что ближневосточное сырьё, в частности из Ирана, оптимально подходит местным компаниям для дальнейшей переработки. Власти пока не комментируют, как долго продержатся имеющиеся запасы.

За сутки на Ближнем Востоке отменили 1,8 тыс. авиарейсов из-за ударов Ирана

Напомним, что 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась из-за масштабной совместной операции США и Израиля против Ирана. В ходе ударов, которые включали атаки на ключевые военные объекты, ядерные объекты и резиденции руководства, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — его смерть подтвердили иранские государственные СМИ утром 1 марта, объявив 40 дней национального траура. Иран ответил массированными ракетными ударами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания), что привело к новым волнам взрывов и сиренам воздушной тревоги в регионе. Трамп и Нетаньяху заявили, что целью операции является смена режима в Тегеране и устранение «непосредственной угрозы». Сейчас конфликт перешёл в фазу активного обмена ударами, Иран обещает «самое разрушительное возмездие в своей истории».

