На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке
Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало новый топливный кризис на Шри-Ланке. Местные жители и туристы жалуются на километровые очереди на автозаправочных станциях, поскольку существует реальная угроза прекращения поставок бензина в страну. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас водителям тук-туков и автомобилей приходится выстаивать многочасовые очереди, чтобы заправиться. В городах страны из-за этого образовались серьёзные пробки. Местные жители опасаются, что из-за ударов Ирана и ответной операции США и Израиля топливо может просто перестать поступать на остров. Цена на него уже подскочила на 5 рупий за день (чуть больше 1 рубля).
Ситуация усугубляется тем, что ближневосточное сырьё, в частности из Ирана, оптимально подходит местным компаниям для дальнейшей переработки. Власти пока не комментируют, как долго продержатся имеющиеся запасы.
Напомним, что 28 февраля 2026 года ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась из-за масштабной совместной операции США и Израиля против Ирана. В ходе ударов, которые включали атаки на ключевые военные объекты, ядерные объекты и резиденции руководства, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — его смерть подтвердили иранские государственные СМИ утром 1 марта, объявив 40 дней национального траура. Иран ответил массированными ракетными ударами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания), что привело к новым волнам взрывов и сиренам воздушной тревоги в регионе. Трамп и Нетаньяху заявили, что целью операции является смена режима в Тегеране и устранение «непосредственной угрозы». Сейчас конфликт перешёл в фазу активного обмена ударами, Иран обещает «самое разрушительное возмездие в своей истории».
