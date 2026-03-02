Владимир Путин
2 марта, 11:28

«Раскол и распад»: В Иране может повториться украинский сценарий

Член СВОП Климов: Конфликт в Иране может пойти по сценарию Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Запад пытается работать в Иране через недовольных, используя те же методы, что и в России, полагает член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов. По его словам, иранское общество устало от многолетних санкций, и США, действуя по шаблонам ЦРУ, стремятся к смене режима.

Вашингтон при этом рассчитывает не на полномасштабную войну, а на очередной госпереворот. Однако, вероятно, всё пойдёт по сценарию Украины или Ирака, где США так и не смогли создать устойчивое лояльное правительство.

«Скорее, всё пойдёт по сценарию Украины. Раскол, распад страны, гражданская война», — подчеркнул Климов в беседе с «Царьградом».

По его мнению, урегулировать ситуацию могут только государства Ближнего Востока. Если соседи окажут давление на Тегеран, власти, оказавшись в изоляции, могут пойти на уступки.

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ заявила о завершении ликвидации высшего руководства Ирана. По словам Дональда Трампа, 48 иранских лидеров исчезли одним махом. 2 марта Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.

