«Раскол и распад»: В Иране может повториться украинский сценарий

Запад пытается работать в Иране через недовольных, используя те же методы, что и в России, полагает член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов. По его словам, иранское общество устало от многолетних санкций, и США, действуя по шаблонам ЦРУ, стремятся к смене режима.

Вашингтон при этом рассчитывает не на полномасштабную войну, а на очередной госпереворот. Однако, вероятно, всё пойдёт по сценарию Украины или Ирака, где США так и не смогли создать устойчивое лояльное правительство.

«Скорее, всё пойдёт по сценарию Украины. Раскол, распад страны, гражданская война», — подчеркнул Климов в беседе с «Царьградом».

По его мнению, урегулировать ситуацию могут только государства Ближнего Востока. Если соседи окажут давление на Тегеран, власти, оказавшись в изоляции, могут пойти на уступки.