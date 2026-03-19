Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 09:44

СК завершает расследование по делу о покушении на Сальдо в 2022 году

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Следователи Следственного комитета России завершают расследование уголовного дела о покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году. Данное заявление в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, обвиняемыми по делу проходят трое местных жителей. В рамках этого же расследования устанавливаются обстоятельства убийства двух общественных деятелей.

Напомним, в августе 2022 года Сальдо был экстренно госпитализирован в одну из больниц Симферополя. Позже в Минобороны уточнили, что причиной стало отравление боевыми веществами. В феврале начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что против губернатора применили рицин — ядовитое вещество, запрещённое Конвенцией о химическом оружии. Сам политик раскрыл, что к отравлению причастен человек из его ближнего круга, согласившийся на преступление за крупное денежное вознаграждение. По его мнению, Киев совершает подобное, чтобы запугать российскую сторону.

ВСУ атаковали детский сад «Солнышко» в Херсонской области с помощью дрона
Ранее сотрудники правоохранительных органов предотвратили серию готовившихся преступлений в Херсонской области. Как выяснилось, пятеро задержанных, которых обвиняют в убийстве руководителя Совета депутатов Новой Каховки, планировали новые нападения.

