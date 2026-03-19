СК завершает расследование по делу о покушении на Сальдо в 2022 году

Следователи Следственного комитета России завершают расследование уголовного дела о покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году. Данное заявление в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, обвиняемыми по делу проходят трое местных жителей. В рамках этого же расследования устанавливаются обстоятельства убийства двух общественных деятелей.