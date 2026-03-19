СК завершает расследование по делу о покушении на Сальдо в 2022 году
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Следователи Следственного комитета России завершают расследование уголовного дела о покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году. Данное заявление в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, обвиняемыми по делу проходят трое местных жителей. В рамках этого же расследования устанавливаются обстоятельства убийства двух общественных деятелей.
Напомним, в августе 2022 года Сальдо был экстренно госпитализирован в одну из больниц Симферополя. Позже в Минобороны уточнили, что причиной стало отравление боевыми веществами. В феврале начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что против губернатора применили рицин — ядовитое вещество, запрещённое Конвенцией о химическом оружии. Сам политик раскрыл, что к отравлению причастен человек из его ближнего круга, согласившийся на преступление за крупное денежное вознаграждение. По его мнению, Киев совершает подобное, чтобы запугать российскую сторону.
Ранее сотрудники правоохранительных органов предотвратили серию готовившихся преступлений в Херсонской области. Как выяснилось, пятеро задержанных, которых обвиняют в убийстве руководителя Совета депутатов Новой Каховки, планировали новые нападения.
