23 апреля, 09:19

Суд утвердил приговор в 24 года «крабовому королю», чью смерть называли инсценировкой

Приговор «крабовому королю» Олегу Кану вступил в силу

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

В Приморье вступил в законную силу приговор рыбопромышленнику Олегу Кану, известному как «крабовый король». Приморский краевой суд 23 апреля оставил без удовлетворения жалобу защиты и утвердил срок в 24 года колонии строгого режима.

Речь идет о деле о создании преступного сообщества и контрабанде живого краба. Апелляционная инстанция оставила основное наказание без изменения, при этом, по данным объединённой пресс-службы судебной системы Приморья, приговор был дополнен рядом указаний, в том числе об осуждении Кана за организацию убийства.

Этот срок Кан получил ещё в декабре 2025 года. Тогда Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил его к 24 годам колонии, штрафу в 5 млн рублей и взысканию более 4,2 млрд рублей по делу о контрабанде краба на 2,6 млрд рублей и другим эпизодам.

Это не первое громкое дело Кана. Ещё в апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно признал его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко и назначил 17 лет колонии строгого режима.

Новая «смерть» Позднякова: пиар или правда? Разбираем очередную инсценировку в Индонезии
Новая «смерть» Позднякова: пиар или правда? Разбираем очередную инсценировку в Индонезии

Отдельную интригу вокруг процесса долго создавала история о его предполагаемой смерти. В 2024 году защита заявляла, что Кан якобы умер в Великобритании ещё в феврале 2023-го, однако суд не стал прекращать дело, а Генпрокуратура называла версию о смерти инсценировкой.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Доктора Смерть Алёну Верди заподозрили в инсценировке смерти и побеге в Ереван
Доктора Смерть Алёну Верди заподозрили в инсценировке смерти и побеге в Ереван
Марина Фещенко
