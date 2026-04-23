Экс-пресс-секретарь Зеленского ударила по Европе: «плана победы» для Украины не существует

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у европейских лидеров нет понятного плана завершения конфликта в пользу Киева. Такой вывод она сделала в публикации в X, где раскритиковала подход Запада к поддержке Украины.

По словам Мендель, на публике в Европе говорят о «защите демократии», новых санкциях и поставках оружия, но в частных разговорах не демонстрируют готовности платить полную цену за такой курс. Она поставила под сомнение саму идею, что подобную линию можно называть настоящей солидарностью с Киевом.

Отдельно экс-спикер Банковой заявила, что европейские медиа транслируют слишком отредактированную картину происходящего вокруг Украины. Заявление Мендель звучит особенно резко, потому что буквально накануне ЕС окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро и согласовал новый пакет санкций против России. В Брюсселе это подают как важный сигнал поддержки Киева, а сама Мендель фактически спорит именно с таким пониманием помощи.

Это не первый её жёсткий комментарий за последние недели. Ранее она уже критиковала риторику Зеленского по теме ЕС и писала, что в Европе не все понимают, чего именно добивается Киев.