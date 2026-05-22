В Госдуме сравнили удар ВСУ по колледжу в ЛНР с атакой США на школу в Иране
Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР
Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что удар ВСУ по зданиям Старобельского профессионального колледжа в ЛНР можно сравнить с атакой США на школу в Иране. По его словам, Украина пытается компенсировать неудачи на фронте за счёт ущерба гражданским.
«Для Зеленского это стандартная тактика, он — террорист, это уже не секрет», — сказал парламентарий.
Трагедия случилась 22 мая — украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся колледжа в Старобельске. Жертвами стали минимум четыре человека, число пострадавших увеличилось до 39. Минздрав уточнил, что восемь раненых были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Спасатели выносят детей из-под завалов, работы проходят в условиях повторной угрозы беспилотников.
