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20 июня, 14:14

Беременная женщина пострадала во время резни в ТЦ Краснодара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Odua Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Odua Images

Среди пострадавших при нападении на ТЦ в Краснодаре оказалась беременная женщина. У ней острая реакция на стресс, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Жертвой нападения стала 36-летняя женщина — она погибла. Несовершеннолетних среди раненых нет. Возраст пострадавших — от 27 до 65 лет. В результате трагедии всего пострадали четыре женщины (27, 38, 64 и 65 лет) и 55-летний охранник.

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Напомним, парень с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей. Его сразу же задержали, но он всё равно успел напасть на посетителей. СМИ писали, что погибли два человека, ещё семь ранены. Но губернатор подтвердил гибель 1 женщины и ранение ещё 5 человек. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Поймать неадеквата смогли очевидцы, его повалили на землю в детской игровой зоне.

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Наталья Афонина
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