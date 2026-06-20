Беременная женщина пострадала во время резни в ТЦ Краснодара
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Среди пострадавших при нападении на ТЦ в Краснодаре оказалась беременная женщина. У ней острая реакция на стресс, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Жертвой нападения стала 36-летняя женщина — она погибла. Несовершеннолетних среди раненых нет. Возраст пострадавших — от 27 до 65 лет. В результате трагедии всего пострадали четыре женщины (27, 38, 64 и 65 лет) и 55-летний охранник.
Напомним, парень с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall в Краснодаре, чтобы напасть на людей. Его сразу же задержали, но он всё равно успел напасть на посетителей. СМИ писали, что погибли два человека, ещё семь ранены. Но губернатор подтвердил гибель 1 женщины и ранение ещё 5 человек. Перед нападением в торговом центре произошёл взрыв самодельного устройства. Поймать неадеквата смогли очевидцы, его повалили на землю в детской игровой зоне.
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