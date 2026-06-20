Беременная женщина пострадала во время резни в ТЦ Краснодара

Среди пострадавших при нападении на ТЦ в Краснодаре оказалась беременная женщина. У ней острая реакция на стресс, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Жертвой нападения стала 36-летняя женщина — она погибла. Несовершеннолетних среди раненых нет. Возраст пострадавших — от 27 до 65 лет. В результате трагедии всего пострадали четыре женщины (27, 38, 64 и 65 лет) и 55-летний охранник.