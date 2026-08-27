Нарисовавшая «Смешариков» девочка из Тульской области не обижается на чиновников
Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района
Ксюша из Болохова Тульской области, чьи рисунки героев «Смешариков» на детской площадке привели к громкому скандалу, заявила, что не держит обиды на местные власти. Девочка рассказала об этом журналистам во время посещения студии «Рики» в Санкт-Петербурге.
«Я обиды не держу. Я двигаюсь дальше. Предлагаю оставить эту историю в покое и сконцентрироваться на своём художестве», — сказала она.
По словам девочки, для рисунков она использовала масляную пастель. Площадку Ксюша выбрала из-за зелёного покрытия: оно напомнило ей траву, на которой могли бы лежать Крош и Ёжик. Творчество школьницы понравилось гулявшим рядом детям. Именно они попросили её добавить к Крошу и Ёжику ещё одного персонажа — Нюшу.
История началась 20 августа, когда администрация Болохова обратилась в полицию из-за появившихся на резиновом покрытии детской площадки Кроша, Ёжика и Нюши. Чиновники сочли рисунки порчей муниципального имущества и заявили, что коммунальщики не смогли удалить их водой, а растворитель лишь размазал пигмент. В тот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал власти «отстать от ребёнка» и не наказывать девочку за творческий порыв. 21 августа студия «Смешарики» пригласила Ксюшу в свой петербургский офис на экскурсию и мастер-класс. Уже 22 августа глава администрации Болохова Марина Чуйкина объявила конфликт исчерпанным после разговора с мамой школьницы и предложила провести совместную акцию с рисунками мультяшек на асфальте. 24 августа Ксюша сама стёрла изображения обычной мокрой губкой. В тот же день Миляев пригласил девочку на фестиваль детского рисунка, а позднее глава Болохова извинилась перед её семьёй.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.