Нарисовавшая «Смешариков» девочка из Тульской области не обижается на чиновников

Ксюша из Болохова Тульской области, чьи рисунки героев «Смешариков» на детской площадке привели к громкому скандалу, заявила, что не держит обиды на местные власти. Девочка рассказала об этом журналистам во время посещения студии «Рики» в Санкт-Петербурге.

«Я обиды не держу. Я двигаюсь дальше. Предлагаю оставить эту историю в покое и сконцентрироваться на своём художестве», — сказала она.

По словам девочки, для рисунков она использовала масляную пастель. Площадку Ксюша выбрала из-за зелёного покрытия: оно напомнило ей траву, на которой могли бы лежать Крош и Ёжик. Творчество школьницы понравилось гулявшим рядом детям. Именно они попросили её добавить к Крошу и Ёжику ещё одного персонажа — Нюшу.