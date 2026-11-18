Что обручальное кольцо может рассказать о семье? Бабушки подвешивали его на нитке и по тому, как оно качалось, пытались угадать, кто родится в семье. После развода к тому же украшению относились с опаской. Верили, что оно помнит прежний брак, даже если лежит в закрытой шкатулке. А если подарить его другому человеку, история этого брака может повториться уже в чужом доме.

Почему обручальное кольцо после развода боялись передаривать

Передарить обручальное кольцо после развода: почему по приметам даже близкие боялись такого подарка? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обручальное кольцо боялись давать даже на минуту. Есть поверье, по которому с такой примеркой можно отдать свою судьбу. На случай, если отказать в просьбе было неловко, у приметы была оговорка. Хозяйка сперва клала кольцо на стол, чтобы его взяли оттуда. Передача из рук в руки считалась особенно нежелательной. Такие оговорки встречались и в приметах о вещах, которые одалживают соседям. Хлеб, например, боялись передавать через порог.

В приметах о разводе, которые пересказывают сегодня, беды опасались уже для того, кому кольцо досталось. Считалось, что украшение помнит жизнь пары до самого расставания. Если его передарить, новая хозяйка может повторить судьбу прежней. Особенно дурным знаком считалось пойти под венец с таким подарком. По той же примете для собственной второй свадьбы полагалось взять новое кольцо, чтобы новый брак не кончился так же.

Можно ли носить обручальное кольцо после развода

Как носить обручальное кольцо после развода: что по приметам значит кольцо на левой руке или на шее? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даже после расставания бывает трудно отвыкнуть говорить «мы». По поверью, бывших супругов и после развода соединяла незримая нить, пока на безымянном пальце оставалось обручальное кольцо. Чтобы оборвать эту связь, его снимали. По другой версии, кольцо можно оставить при себе. Но перенести его с правой руки на левую, чтобы оно больше не служило знаком брака. Если супруги разошлись мирно, примета позволяет повесить колечко на цепочку и носить его на шее как подвеску.

Что по приметам сулило кольцо в шкатулке

Обручальное кольцо в шкатулке: почему по приметам его боялись хранить дома и в чём смысл исключения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По строгой версии приметы, пока обручальное кольцо оставалось дома, новая любовь обходила его стороной. Считалось, что даже в закрытой шкатулке украшение сохраняет связь с прежним браком. Если с кольцом было жалко расставаться, в одном из пересказов его предлагали хранить за пределами дома, например у родственников.

Для фамильных украшений в некоторых поверьях делали исключение. Кольцо бабушки и дедушки, которые прожили вместе долгую и счастливую жизнь, считали добрым подарком к свадьбе. Верили, что оно принесёт молодым такое же семейное счастье. В одной старинной свадебной песне Кузьму и Демьяна, в честь которых отмечали осенние Кузьминки, просили «сковать» свадьбу на всю жизнь. Если же прежние владельцы развелись, обручаться с их кольцом боялись, чтобы следом за ним в новую семью не перешёл разлад.

А что делать с таким кольцом?

В одном из поверий кольцо после развода бросали в реку. Важно было именно течение, так что стоячие водоёмы не подойдут. Считалось, что вода подхватит кольцо и унесёт вместе с ним обиды и неудачи, которые остались после расставания. Так с украшением отпускали и всё, что по примете ещё связывало человека с прежним браком.

Когда украшение всё-таки можно было подарить

Обручальное кольцо после развода: можно ли по приметам подарить украшение из переплавленного золота? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По одной примете старое кольцо можно было подарить после переплавки. Считалось, что вместе с прежней формой металл теряет связь с распавшимся браком. Из того же золота ювелир мог сделать серьги или подвеску, которые бывшая владелица могла носить сама или, например, подарить дочери.

К новым обручальным кольцам относились строже. Если золото прежде носил человек, который был несчастлив в браке или пережил развод, по этой версии поверья его избегали даже после переплавки. Считалось, что с таким металлом молодожёнам может достаться и судьба прежних супругов.

А как бы вы поступили с обручальным кольцом после развода? Оставили бы его в шкатулке или отдали бы ювелиру, чтобы сделать новое украшение? В материале о самых опасных сектах СССР и России Life.ru рассказывал об общине «бога Кузи». По словам некоторых её участников, глава общины требовал от них развестись и отдать ему имущество.