6 февраля 2027 года по восточному календарю наступит год Красной Огненной Козы, которую принято считать символом гармонии, творческого начала и семейного благополучия. Вот только у наших предков об этом животном, судя по народному фольклору, было несколько иное представление. Козу обвиняли в упрямстве, козла считали бесполезным, а некоторые выражения с ними настолько прочно вошли в нашу речь, что мы даже перестали задумываться об их происхождении. В преддверии Нового года Life.ru предлагает разобраться, за что же так досталось его будущему символу.

«Любовь зла, полюбишь и козла»

Любовь зла, полюбишь и козла: происхождение народной поговорки о любви и её значение в современном мире. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожалуй, самая популярная поговорка о козле, которой мы привыкли утешать подруг после неудачного романа или объяснять весьма сомнительный выбор второй половинки. Впрочем, выражение появилось задолго до возникновения женских форумов и социальных сетей, а встретить его можно даже у Антона Павловича Чехова в рассказе «На даче», написанном в 1886 году.

Почему же именно козёл оказался олицетворением не самого завидного жениха? В народной культуре этому животному нередко приписывали упрямство, похотливость и скверный характер, а его рога и борода ассоциировались с нечистой силой. Получается, что, даже прекрасно осознавая недостатки избранника, человек не всегда способен справиться со своими чувствами. Как говорится, сердцу не прикажешь.

«Отставной козы барабанщик»

Что означает «отставной козы барабанщик» и откуда взялось это выражение? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня за выражением «отставным козы барабанщиком» можно было бы в шутку назвать человека, который любит рассказывать о собственной значимости, хотя на деле давно утратил прежнее положение. По одной из версий, история появления фразеологизма связана с народными представлениями, которыми когда-то развлекали посетителей ярмарок.

Вместе с дрессированными медведями публику забавляли ряженые в козьих масках, а внимание прохожих привлекал барабанщик. Работа эта не считалась особенно престижной, поэтому лишиться даже такого занятия означало оказаться в совершенно незавидном положении. Со временем выражение стало насмешливой характеристикой незначительного человека, чьи амбиции значительно превосходят его реальные заслуги.

«Зачем козе баян?»

Зачем козе баян: что означает популярное народное выражение и в каких жизненных ситуациях его употребляют? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что вам подарили невероятно дорогую удочку, хотя вы терпеть не можете рыбалку, или приобрели очередной кухонный прибор, который теперь будет годами пылиться в шкафу. В обеих ситуациях вполне уместно задаться вопросом, зачем козе баян.

Это разговорное выражение не имеет достоверно установленной истории происхождения. В «Большом словаре русских поговорок» оно зафиксировано как шутливое обозначение чего-то совершенно ненужного или неуместного. Впрочем, именно абсурдность картины с козой, пытающейся играть на музыкальном инструменте, и сделала выражение таким запоминающимся.

«Драть как сидорову козу»

Драть как сидорову козу: откуда произошло известное выражение, кто такой Сидор и чем провинилась его коза? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто такой Сидор и чем ему так не угодила собственная коза, что история их взаимоотношений пережила несколько поколений? Однозначного ответа на этот вопрос у исследователей русского языка до сих пор нет, однако существует несколько любопытных версий.

Согласно одной из них, Сидор был собирательным образом скупого и сурового хозяина, который не прощал животному даже мелких провинностей. По другой версии, наказание козы символизировало желание отомстить её владельцу, до которого обидчики не могли добраться. Как бы то ни было, выражение закрепилось в русском языке как обозначение жестокого наказания, а использовали его в своих произведениях и Чехов, и Салтыков-Щедрин, и Алексей Константинович Толстой.

«Как от козла молока»

Как от козла молока: история происхождения народной поговорки о бесполезности и её значение в русском языке. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пока коза обеспечивала крестьянскую семью молоком, её рогатому супругу в народных поговорках отвели роль бездельника, который только и делает, что поедает хозяйские запасы. Именно это бытовое наблюдение и легло в основу выражения, которым сегодня характеризуют человека, неспособного принести ожидаемую пользу.

Иронично обыграл эту поговорку Владимир Высоцкий в своей «Песенке про козла отпущения», герой которой мирно жил в заповеднике, никому не мешал, но в итоге сумел изменить своё положение. Да и с точки зрения животноводства обвинения в бесполезности козла несправедливы, ведь без него невозможно было бы естественное воспроизводство стада.

«Пустить козла в огород»

Пустить козла в огород: откуда появилась русская народная поговорка и почему она предупреждает об опасности? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Доверить семейный бюджет заядлому транжире, поручить сладкоежке охранять новогодние конфеты или назначить нечестного сотрудника ответственным за финансы — во всех этих случаях наши предки сказали бы, что вы пустили козла в огород.

Выражение встречается в сборнике «Пословицы русского народа» Владимира Даля, а его смысл становится очевидным, если представить, сколько бед может натворить оставленное без присмотра животное среди грядок с капустой и другими овощами. Поговорка предупреждает о последствиях необдуманного доверия человеку, который способен воспользоваться своим положением ради собственной выгоды.

«Козёл отпущения»

Козёл отпущения: библейское происхождение известного фразеологизма и его значение в современной русской речи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожалуй, одна из самых несправедливых ролей, которые только могли достаться символу 2027 года, ведь козлом отпущения называют человека, вынужденного отвечать за чужие ошибки и проступки. При этом история выражения уходит корнями не в крестьянский быт, а в библейские времена.

В ветхозаветной Книге Левит описывается обряд, во время которого первосвященник символически переносил грехи народа на живого козла, после чего животное отправляли в пустыню. Вместе с ним община как бы избавлялась от накопившихся прегрешений. Спустя столетия религиозный образ приобрёл переносное значение, и теперь своего козла отпущения можно встретить практически в любом коллективе, где не принято признавать собственные ошибки.

«На кривой козе не подъедешь»

На кривой козе не подъедешь: что означает народное выражение и как оно связано с представлениями скоморохов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наверняка вам встречались люди, с которыми практически невозможно договориться, сколько бы комплиментов вы им ни сделали и какие бы аргументы ни привели. Именно про таких неприступных собеседников и говорят, что к ним даже на кривой козе не подъедешь.

Одна из версий происхождения выражения связана со скоморохами, которые развлекали публику шутками, переодеваниями и забавными представлениями с участием животных. Если же человек оставался невозмутимым даже после такого зрелища, расположить его к себе было особенно трудно. Со временем выражение стало характеристикой людей, к которым невозможно найти подход привычными способами.

«Коза на горе выше коровы в поле»

Коза на горе выше коровы в поле: значение старинной русской поговорки о человеческом тщеславии и превосходстве. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эту незаслуженно забытую поговорку можно обнаружить в толковом словаре Владимира Даля, хотя и в современных реалиях она звучит весьма актуально. Несмотря на то что корова значительно крупнее козы, последней достаточно забраться на возвышенность, чтобы оказаться выше своей соперницы.

В переносном смысле выражение можно воспринимать как насмешку над человеческим тщеславием и стремлением судить о собственном превосходстве исключительно по занимаемому положению. Ведь высокая должность, дорогой автомобиль или внушительное количество подписчиков в социальных сетях ещё не делают человека лучше окружающих.

«Не учи козу, сама стянет с возу»

Не учи козу, сама стянет с возу: что означает забытая русская народная поговорка о хитрости и находчивости? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё одна старинная поговорка, которую записал Владимир Даль, посвящена сообразительности и самостоятельности козы. Любопытному животному, способному самостоятельно добраться до приглянувшегося лакомства, совершенно не нужны посторонние наставления.

В человеческих взаимоотношениях эту поговорку можно употребить по отношению к тому, кто и без чужих советов прекрасно знает, как добиться желаемого, особенно если речь идёт о небольшой хитрости. И если большинство народных выражений выставляют козу в невыгодном свете, то в этом случае наши предки невольно признавали её находчивость.

Судя по русским пословицам и поговоркам, за долгие столетия козы и козлы успели ответить практически за все человеческие недостатки, от неудачного выбора второй половинки до тщеславия и безответственности. Возможно, наступающий 2027 год станет хорошим поводом восстановить репутацию рогатых животных и вспомнить не только об их упрямстве, но и о находчивости, самостоятельности и способности преодолевать препятствия. А какие поговорки о символе наступающего года чаще всего употребляете вы?

А вот в восточной культуре к этому животному относятся гораздо благосклоннее, связывая его с творческими способностями, душевной гармонией и семейным благополучием. Кстати, Life.ru уже подготовил подробные прогнозы на 2027 год для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца и Козерога. А если хотите узнать, кому звёзды обещают богатство, повышение или судьбоносную встречу, загляните в наши финансовый, карьерный и любовный гороскопы на 2027 год.