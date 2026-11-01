Череп с вашим именем здесь могут преподнести в подарок, а ночь на кладбище провести всей семьёй. Звучит как сюжет ужастика? В Мексике у этих обычаев совсем другой смысл. В День мёртвых умерших близких встречают как дорогих гостей, которые наконец вернулись домой. Для них достают фотографии, зажигают свечи и готовят любимую еду. Откуда взялась эта традиция и что о ней правильно рассказала «Тайна Коко»?

Кого ждут в Мексике в начале ноября

Как возник День мёртвых в Мексике? История праздника, верования коренных народов и церковные обычаи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День мёртвых, или Día de Muertos, отмечают прежде всего 1 и 2 ноября, хотя в некоторых общинах обряды начинаются раньше и продолжаются дольше. По традиционным представлениям, в это время умершие близкие ненадолго возвращаются к своим семьям. Живые готовятся к встрече и стараются принять их с заботой.

У праздника сложная история. В нём соединились представления коренных народов Мексики о связи с предками и католические традиции Дня всех святых и поминовения усопших. Поэтому считать сегодняшний День мёртвых неизменным обрядом древних ацтеков было бы ошибкой. Он складывался веками, а в разных частях страны приобрёл собственные особенности. В 2008 году празднества, посвящённые умершим у коренных народов Мексики, включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

А вот с Хэллоуином День мёртвых не имеет ничего общего, хотя на первый взгляд отличий почти нет. Мексиканцы вспоминают именно своих умерших родственников, а не просто нечисть. И праздничная атрибутика сильно разнится: вместо тыкв и страшных костюмов ярко раскрашенные черепа, традиционные цветастые наряды и множество цветов. Кстати, если вам интересно, почему же на Хэллоуин принято вырезать тыквы, то Life.ru уже рассказывал об этом.

Зачем на алтаре ставят фотографии предков

Что такое офренда на День мёртвых? Для чего мексиканцы ставят на домашние алтари фотографии предков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Домашний алтарь с подношениями называют офрендой. Его готовят к приходу умерших родственников и друзей. Среди цветов и свечей размещают фотографии тех, кому посвящено подношение, любимую еду и вещи, связанные с их жизнью. Если вспоминают ребёнка, рядом могут положить его любимые игрушки.

Каждый предмет помогает принять дорогого гостя. Вода нужна, чтобы утолить жажду после пути, огонь свечей помогает найти дорогу, а аромат копала (душистой древесной смолы), по поверью, очищает пространство. Рядом могут стоять крест и изображения святых. В одном домашнем уголке встречаются семейная история, народные верования и католическая традиция.

Фотографии делают эту встречу ещё более личной. Среди угощений стоит портрет человека, для которого всё приготовлено. Для младших членов семьи такой алтарь становится поводом узнать, кем были их прадедушка или прабабушка и почему их до сих пор вспоминают. Но как, согласно поверью, гости должны отыскать свой дом?

Почему дорогу домой выкладывают бархатцами

Для чего в Мексике делают дорожки из бархатцев? Значение цветов на алтарях и могилах в День мёртвых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Оранжевые и жёлтые цветы, которыми украшают алтари и могилы, знакомы и российским дачникам. Это бархатцы. В Мексике праздничный цветок называют cempasúchil, а его яркие соцветия стали одним из самых узнаваемых символов Дня мёртвых.

У бархатцев есть важная роль в обряде. Считается, что цвет и сильный аромат помогают душам найти путь к семье. Поэтому цветы ставят возле фотографий, а лепестками выкладывают дорожки к алтарю. Получается приглашение, которое можно увидеть и почувствовать по запаху. Именно такие дорожки позже вдохновили создателей мультфильма «Тайна Коко» на огромный мост между мирами.

Чем угощают умерших родственников

Что в Мексике готовят для умерших в День мёртвых? Любимые блюда покойных и старинная семейная кухня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В центре праздничной подготовки оказывается кухня. Для офренды выбирают блюда, которые любили умершие. Поэтому её содержимое зависит и от местных обычаев, и от вкусов конкретной семьи. На столе могут появиться тамалес, изделия из кукурузного теста с начинкой, курица с густым соусом моле, сладкая тыква, фрукты, шоколадный напиток или атоле, напиток на основе кукурузы. Это еда, приготовленная с мыслью о человеке, которому она нравилась.

Особое место занимает пан-де-муэрто, название которого переводится как «хлеб мёртвых». Один из самых известных вариантов выглядит как круглая сладкая булка с перекрещенными полосками теста, напоминающими кости. Её посыпают сахаром, а в тесто могут добавлять анис и цедру апельсина. При этом формы и рецепты хлеба различаются по регионам.

На Юкатане у майя существует традиция Ханаль-Пишан, «пища душ». Для неё, среди прочего, готовят мукбипольо, большой тамаль с мясной начинкой в банановых листьях, который традиционно запекают в земляной печи. По местному поверью, души принимают нематериальную сущность подношений, после чего едой делятся живые. Так семейная трапеза продолжает встречу с теми, кого вспоминают. Если и вам хочется перенестись к бабушке на кухню, попробуйте пять рецептов из детства, которые захочется приготовить своим детям. В подборке есть домашняя лапша, пирожки с капустой и творожные колечки в сахарной пудре.

Зачем дарить человеку череп с его именем

Что значат сахарные черепа в Мексике? Как эти сладости стали частью семейного праздника Дня мёртвых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У сахарных черепов, или калаверитас, яркие глазницы, узоры и улыбки. Их делают с помощью кондитерской техники альфеньике, пришедшей в Мексику из Испании, а затем украшают цветной глазурью. Такие фигурки ставят на алтари и дарят друг другу. Для домашней вечеринки на Хэллоуин тоже можно приготовить угощения с пугающим видом. Life.ru собрал пять жутко симпатичных закусок и рецепт ягодного пунша, от сырных пальцев ведьмы до сосисок-мумий.

Особенно непривычная для постороннего деталь касается имён. На черепе может быть написано имя живого человека, которому предназначен подарок. В рамках традиции это напоминание о конечности жизни. Смерть получает узнаваемое лицо и даже становится поводом для шутки. Наряду с сахарными встречаются черепа из шоколада и амаранта. Однако по улыбкам сладких черепов не стоит судить обо всех чувствах участников праздника. Забота о близких и воспоминания о них вполне могут соседствовать с горем.

Что семьи делают на кладбищах

Зачем мексиканцы идут на кладбище в День мёртвых? Ночные семейные бдения, цветы, молитвы и угощения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подготовка к празднику выходит и за пределы дома. Родственники приводят могилы в порядок, приносят цветы, зажигают свечи и молятся. Например, в поселениях столичного района Ла-Магдалена-Контрерас посещение кладбища включает уборку и украшение захоронений, молитвы и поминальные службы.

В Цинцунцане, в штате Мичоакан, на ночное бдение приходят целыми семьями. Могилы украшают бархатцами, свечами, фруктами, сладостями и любимой едой умершего. За знакомой по фотографиям красотой стоит время, которое люди проводят рядом с местом захоронения близкого человека.

Единого сценария для всей Мексики нет. Где-то важнее домашние подношения, где-то особенно значимы ночные бдения и общинные обряды. И всё же именно семейная память помогает понять, почему среди цветов, угощений и огней столько фотографий.

Откуда взялась нарядная женщина-скелет

Как появилась Катрина в пышной шляпе? Как образ женщины-скелета стал символом Дня мёртвых в Мексике. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В массовой культуре День мёртвых часто узнают по Катрине, изящному скелету в нарядной шляпе. У этого образа своя история, связанная с искусством и социальной сатирой. Художник Хосе Гуадалупе Посада создал «Калаверу Гарбансеру», череп в роскошной шляпе. Позже Диего Ривера переосмыслил персонажа и изобразил его в полный рост, в элегантном наряде, на своей знаменитой фреске 1947 года. Сегодня Катрина прочно связана с праздником. Но её история показывает, как меняется его внешний облик. К старым семейным обрядам добавляются художественные образы, которые со временем тоже становятся традицией.

Как День мёртвых попал в кино, мультфильмы и даже к Барби

Как День мёртвых показан в поп-культуре? Традиции Мексики «Тайне Коко», «Джеймс Бонде» и ярком образе Барби. Фото © «Тайна Коко», режиссёры Ли Анкрич, Эдриан Молина, сценаристы Ли Анкрич, Джейсон Кац, Мэттью Олдрич, © creations.mattel

Даже человек, который никогда не бывал в Мексике, наверняка видел праздничный грим с тёмными глазницами, нарисованными зубами и цветными узорами. Образ Катрины давно вышел за пределы живописи. Через изображения в поп-культуре многие впервые знакомятся с эстетикой Дня мёртвых, ещё ничего не зная о домашних алтарях и семейных обрядах.

Кино и анимация добавляют к этой картинке истории. Ещё в 2014 году вышла «Книга жизни» режиссёра Хорхе Гутьерреса, продюсером которой выступил Гильермо дель Торо. Мексиканский праздник стал основой красочного приключения о любви, семье и путешествии между мирами. Здесь загробный мир превращается в пространство фантазии, музыки и встреч с предками.

В мультфильме «Тайна Коко» 2017 года на первый план выходит семейная память. Важны и фотографии на офренде, и истории, которые старшие передают детям, и любимая песня, связывающая поколения. Создатели Pixar изучали традиции во время поездок по Мексике, поэтому в мультфильме узнаваемы и украшенные кладбища, и подношения, и дорожки из бархатцев.

У Джеймса Бонда праздник получил другую роль. Фильм «007. Спектр» 2015 года открывается зрелищным шествием в Мехико со скелетами, масками и огромными фигурами. И здесь кино повлияло на реальность. В 2016 году власти столицы организовали большой официальный парад Дня мёртвых, вдохновлённый этой сценой.

Праздничные образы добрались и до коллекционных игрушек. В 2019 году Mattel выпустила первую Барби Día de Muertos, после которой появилась отдельная серия. Цветы, наряды и грим стали частью образа всемирно известной куклы. Так знакомство с мексиканской традицией может начаться даже с игрушечной витрины.

Но для понимания семейной традиции достаточно вернуться от парада к домашнему алтарю. Среди цветов стоит чья-то фотография, рядом лежит любимое угощение, а живые продолжают произносить знакомое имя. Какие истории о своих близких вы хотели бы передать следующему поколению? Начать можно с семейного архива. Ранее Life.ru рассказывал, как сохранить старые видеокассеты и фотографии, чтобы голоса и лица дорогих людей остались с вами и вашими детьми.