Весы качнулись: что принесёт новолуние 10 октября и почему астрологи заговорили об отношениях

Октябрь только начался, а космос уже устроил нам неплохую проверочку на прочность. С 3 октября Венера движется ретроградно и заставляет нас возвращаться к старым чувствам, сомнениям и вопросам. И именно на таком фоне 10 октября произойдёт новолуние в знаке зодиака Весы. Если обычно эту фазу Луны связывают с началом нового цикла, то сейчас всё немного сложнее. Новое может оказаться хорошо забытым старым, бывшие — снова появиться на горизонте, а отношения, которые казались вполне спокойными, внезапно потребуют серьёзного разговора. Life.ru рассказывает, почему астрологи особенно внимательно смотрят на это новолуние и кому из знаков зодиака оно может хорошенько раскачать личную жизнь.

Что особенного в новолунии 10 октября 2026 года?

Новолуние в знаке зодиака Весы 10 октября 2026 года: точное время, особенности и влияние ретроградной Венеры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Новолуние наступит 10 октября примерно в 18:50 по московскому времени. Солнце и Луна встретятся примерно на 17-м градусе знака зодиака Весы — знака, который в астрологии связывают с партнёрством, справедливостью, компромиссами и поиском равновесия. Такое партнёрство может повлиять на ваши отношения и заставить задуматься: а нас точно двое в этих отношениях или один постоянно старается за обоих? Знак зодиака Весы обычно стремится сохранить мир и найти вариант, который устроит всех. Но именно здесь скрывается главная ловушка октябрьского новолуния. То, что долго выдавалось за компромисс, может внезапно оказаться обычной привычкой молчать, уступать и делать вид, что всё нормально.

И конечно же, ретроградная планета любви не останется в стороне! В астрологии принято считать, что Венера отвечает не только за романтику, но и за личные ценности, деньги, красоту и представление человека о том, чего он достоин. Поэтому готовьтесь к проверке на старые чувства... Но действовать сгоряча в этот период не стоит. Напряжение между Венерой и Марсом может добавить страсти, раздражительности и желания решить всё здесь и сейчас, а влияние Сатурна напомнит, что у любого решения существуют последствия и обязательства.

Какие знаки зодиака сильнее почувствуют новолуние 10 октября?

Прогноз на новолуние 10 октября 2026 года: какие знаки зодиака почувствуют его влияние сильнее остальных? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотя новолуние 10 октября так или иначе задаст общий фон для всех, сильнее остальных его влияние могут почувствовать представители четырёх знаков зодиака — Весы, Овен, Рак и Козерог. И такой выбор связан не только с тем, что новолуние происходит в знаке зодиака Весы. В астрологии кардинальные знаки зодиака связывают с началом нового этапа, решениями и переменами, а потому события в одном из них особенно заметно отзываются на всей этой четвёрке. Для представителей знака зодиака Весы новолуние происходит непосредственно в их знаке и может затронуть вопросы самоощущения, личных желаний и отношений с окружающими. Знак зодиака Овен находится напротив Весов, поэтому здесь сильнее проявится тема противостояния «я» и «мы»: придётся искать границу между собственными интересами и потребностями партнёра.

Знаки зодиака Рак и Козерог образуют с Весами напряжённый астрологический аспект — квадратуру. Поэтому у представителей знака зодиака Рак новолуние может особенно ярко подсветить семейные и эмоциональные вопросы, а у представителей знака зодиака Козерог — карьеру, обязанности и баланс между работой и личной жизнью. Ищите свой знак зодиака ниже и давайте разбираться, что именно приготовило новолуние 10 октября.

Что новолуние 10 октября принесёт знаку зодиака Весы?

Новолуние 10 октября для знака зодиака Весы: прогноз на отношения, перемены и личные решения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака зодиака Весы это главное новолуние осени. Оно может заставить посмотреть не столько на окружающих, сколько на себя внутри отношений. Зодиакальные Весы привыкли учитывать чужое мнение, искать компромиссы и сглаживать углы. Но 10 октября может выясниться, что где-то дипломатия давно превратилась в постоянные уступки.

Представители знака зодиака Весы способны задуматься о том, нравятся ли им нынешние отношения, круг общения, работа и даже собственный образ жизни. Возможно желание изменить внешность, привычки или манеру взаимодействовать с людьми. Главное — не пытаться за один вечер поменять вообще всё. Сначала стоит понять, чего хочется именно вам, а уже потом объяснять это остальным.

Как новолуние 10 октября повлияет на знак зодиака Овен?

У представителей знака зодиака Овен на первый план выйдет тема партнёрства. Причём судьба может устроить настоящий экзамен на умение учитывать не только собственные желания. Некоторым зодиакальным Овнам придётся вернуться к разговору, который уже однажды ничем не закончился. Другим напомнит о себе человек из прошлого. А кто-то внезапно поймёт, что текущий формат отношений его больше не устраивает.

Что ждёт представителей знака зодиака Рак в новолуние?

Новолуние 10 октября для знака зодиака Рак: прогноз на семью, отношения и домашние дела. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака зодиака Рак особенно важными станут дом, семья и ощущение эмоциональной безопасности. Могут возникнуть разговоры о совместной жизни, переезде, отношениях с родственниками или распределении домашних обязанностей. То, что раньше казалось мелочью, внезапно способно стать принципиальным вопросом. Зодиакальным Ракам важно не ждать, пока близкие сами догадаются, что именно их задело. Новолуние в знаке зодиака Весы требует разговаривать словами, а не многозначительными вздохами, исчезновением из переписки и фразой «всё нормально». Особенно полезно будет разобраться, действительно ли вы заботитесь о близких или уже давно берёте на себя слишком много просто потому, что «кто, если не я».

Что изменит новолуние для знака зодиака Козерог?

Для представителей знака зодиака Козерог отношения тесно переплетутся с работой, карьерой и статусом. Может выясниться, что баланс между личной жизнью и профессиональными обязанностями давно нарушен. Кто-то услышит претензии от партнёра из-за постоянной занятости, а кто-то, наоборот, поймёт, что слишком долго откладывал собственные амбиции ради чужого комфорта. У зодиакальных Козерогов могут измениться отношения и с начальством или деловыми партнёрами. Возможен разговор о новых обязанностях, условиях сотрудничества или справедливой оплате труда. Главное — не соглашаться автоматически только потому, что вы привыкли быть тем человеком, который «справится». Иногда восстановление баланса начинается именно со слова «нет».

Что можно делать в новолуние 10 октября 2026 года?

Что можно делать в новолуние 10 октября 2026 года: советы для отношений, личных границ и новых решений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Новолуние в знаке зодиака Весы хорошо подходит не столько для резких перемен, сколько для честной настройки отношений. Можно обсудить с партнёром то, что давно беспокоит, пересмотреть домашние обязанности, подумать о личных границах, восстановить связь после мелкой ссоры или спокойно проговорить условия сотрудничества. Полезно задать себе несколько неприятных, но важных вопросов. Умеете ли вы отказывать? Не соглашаетесь ли на неудобные условия только потому, что боитесь конфликта? Есть ли в отношениях взаимность? И самое главное — тот ли это баланс, который действительно устраивает вас, или просто тот, к которому вы привыкли?

Что нельзя делать в новолуние 10 октября?

Что нельзя делать в новолуние 10 октября 2026 года: главные запреты в любви, деньгах и отношениях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Знак зодиака Весы связан с гармонией, поэтому велик соблазн замолчать проблему ради мира. Однако в новолуние 10 октября невысказанные претензии могут только накопиться и вернуться позже уже в гораздо менее дипломатичной форме. Также советуем быть осторожнее с решениями, принятыми под влиянием сильных эмоций.

Поэтому в новолуние лучше: не расставаться после одной эмоциональной ссоры;

не возвращаться к бывшим только из-за ностальгии;

не соглашаться на неудобные условия из страха кого-то обидеть;

не требовать от партнёра немедленного ответа на серьёзные вопросы;

не сравнивать собственные отношения с чужими;

не начинать роман только потому, что возникла сильная химия;

не устраивать проверок, сцен ревности и провокаций;

не давать обещаний, которые будет сложно выполнить;

не принимать крупные финансовые решения вместе с партнёром на эмоциях;

не решаться на радикальную смену внешности только из желания начать новую жизнь.

Советуем особенно осторожно относиться к последнему пункту, поскольку ретроградную Венеру традиционно считают не самым подходящим временем для импульсивной смены имиджа, дорогостоящих процедур и покупок, о которых позже можно пожалеть. И всё же бояться 10 октября не стоит. Это новолуние скорее не разрушает отношения, а показывает места, где две чаши давно стоят на разной высоте. А если вы привыкли сверять с космосом не только сердечные дела, Life.ru уже собрал лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года. Там можно посмотреть, какие даты подходят для похода к мастеру, а когда эксперименты с причёской и цветом волос лучше отложить. Причём дни вокруг новолуния 10 октября как раз относятся к периоду, когда календарь советует взять паузу с радикальными переменами.

Луна в октябре пригодится и тем, у кого вместо похода в салон по расписанию грядут последние работы на участке. В лунном посевном календаре садовода и огородника на октябрь 2026 года мы разобрали благоприятные даты для осенних посадок и других сезонных дел. А если после всех разговоров о звёздах захотелось узнать о себе ещё что-нибудь необычное, можно пойти дальше. Недавно Life.ru рассказывал, как по дате рождения определить своего Ангела-хранителя и какого небесного защитника традиционно связывают с вашим днём рождения.