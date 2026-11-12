Жалобы на приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» направили в Апелляционный военный суд. Решение оспаривают как адвокаты осуждённых, так и представители потерпевших. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

В вышестоящую инстанцию во Власихе передали более 500 томов уголовного дела вместе с обращениями обеих сторон. Информацию об отправке документов подтвердили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Теперь материалы должны зарегистрировать, после чего будет назначена дата рассмотрения жалоб. При этом заседания пройдут в закрытом режиме: журналистов и слушателей на процесс не допустят, как и во время разбирательства в первой инстанции.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Четверо вооружённых преступников открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Как сообщал Life.ru при оглашении приговора, жертвами нападения стали 149 человек, ещё более 600 пострадали.

Судебный процесс над 19 обвиняемыми начался 4 августа 2025 года. Заседания проходили в здании Мосгорсуда, однако дело рассматривала коллегия Второго Западного окружного военного суда. Позднее слушания закрыли для публики из соображений безопасности. В феврале 2026 года гособвинение запросило пожизненные сроки для фигурантов дела, а представители потерпевших настаивали на максимально суровом наказании для всех причастных к нападению.

12 марта суд приговорил четырёх непосредственных исполнителей теракта и 11 их пособников к пожизненному лишению свободы. Ещё четверо фигурантов получили длительные сроки заключения — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет и шести месяцев. Кроме того, суд удовлетворил все 27 гражданских исков потерпевших, требования по которым превышали 200 миллионов рублей.

Уже 17 марта Life.ru сообщал о первых апелляционных жалобах защиты. Позднее выяснилось, что приговор обжаловали все 19 осуждённых и представители пострадавших. Первые сочли наказание чрезмерно суровым, вторые — недостаточно строгим. При этом в июне осуждённых на пожизненные сроки этапировали в колонии разных регионов России, а фигуранты, получившие меньшие сроки, оставались в московских СИЗО.

Следующий этап начался 26 октября, когда Второй Западный окружной военный суд официально зарегистрировал поступившие от адвокатов жалобы. Теперь дело передано на рассмотрение апелляционной инстанции.