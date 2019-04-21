Пушков оценил решение суда по иску против Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение киевского суда не снимать кандидатуру Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

— Суд решил не снимать Зеленского с выборов — и не ставить Украину на грань политического коллапса. Предсказуемое решение в ответ на истерику в стане Порошенко, — написал Пушков в своём аккаунте в "Твиттере".

Кроме этого сенатор добавил, что на данном этапе выборов кандидатов уже не снимают.

— Поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились. Поздно идти в суд, когда разрыв в 50 процентов, — подметил Пушков, подразумевая результаты соцопросов, согласно которым Зеленский существенно отрывается от Порошенко.

Напомним, ранее украинский адвокат Андрей Хилько подал заявление в суд о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с предстоящих выборов. Причиной для этого якобы стал подкуп избирателей. Хилько утверждает, что Зеленский нарушил закон, опубликовав на своей странице в "Фейсбуке" объявление о начале регистрации на дебаты в "Олимпийском".

В штабе Зеленского назвали данное исковое заявление "бредом", а российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, сравнил снятие шоумена с выборов с государственным переворотом.

В штабах Порошенко и Зеленского уже прокомментировали ситуацию. Представитель шоумена в зале суда выразил мнение, что иск в отношении Зеленского был подан с целью создания инфоповода. В штабе действующего лидера Незалежной тем временем заявили о своей непричастности к иску и посчитали действия со стороны Хилько "дискредитацией".

В итоге суд Киева принял решение отклонить иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех".