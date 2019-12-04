В Забайкалье начали выплачивать компенсации семьям погибших в ДТП с автобусом

В Забайкалье власти начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом, который упал с моста, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера края Андрея Кефера.

— Подписали распоряжение о выделении первого транша, решили не дожидаться окончания определения степени ущерба, посчитав, что хороша ложка к обеду, — отметил он и добавил, что 4 декабря выплаты будут переведены тем, у кого есть лицевые счета. С теми, у кого их нет, вопрос также будет решаться оперативно.

Семьи 19 погибших получат по одному миллиону рублей, 17 тяжело пострадавшим выплатят по 400 тысяч, ещё двоим, получившим лёгкие травмы, — по 200 тысяч.

Напомним, шесть человек по-прежнему находятся в Шилкинской и Нерчинской больницах в тяжёлом состоянии, всего 16 пострадавших, в том числе ребёнок, проходят лечение.

1 декабря в Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста. Жертвами аварии стали 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. По факту аварии возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. 2 декабря в Забайкальском крае объявили днём траура. Семьи погибших также получат страховые выплаты.