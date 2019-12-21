Врачи рассказали, вредно ли работать 31 декабря

Медики отмечают, что удовлетворение в конце рабочего дня способно усилить резервные возможности организма.

Врачи считают, что работать в последний день уходящего года не вредно, особенно если работа приносит удовлетворение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных специалистов.

— Работать вообще никогда не вредно. Это же не первый день, когда мы работаем, обычная ситуация. Как раз реже, когда мы не работаем 31 декабря, — рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

С ней согласен и заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин, отметивший, что если человек выполняет работу с удовольствием, то усталость в конце дня сопровождается удовлетворением.

— Это направляет физиологические процессы в благоприятное русло и усиливает резервные возможности организма, — добавил Умрюхин.

Обратный эффект наступает в том случае, если работа человеку не нравится. Здесь, по словам Умрюхина, сначала важно успеть избавиться от негативных эмоций, а затем уже встречать Новый год.

Также специалист добавил, что важно отоспаться после работы 31 декабря и празднования Нового года. Причём, если человек не досыпал в последнюю неделю перед праздником, стоит увеличить продолжительность сна, чтобы восполнить образовавшийся дефицит.

Споры о том, нужно ли работать в день перед самим праздником, не утихают. В России запустили флешмоб "Сделай 31-е выходным", к нему присоединились многие регионы страны. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области.

А в Роструде рассказали, как можно не работать 31 декабря.