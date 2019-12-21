Врачи рассказали, вредно ли работать 31 декабря

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Медики отмечают, что удовлетворение в конце рабочего дня способно усилить резервные возможности организма.

Врачи считают, что работать в последний день уходящего года не вредно, особенно если работа приносит удовлетворение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных специалистов.

Работать вообще никогда не вредно. Это же не первый день, когда мы работаем, обычная ситуация. Как раз реже, когда мы не работаем 31 декабря, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

С ней согласен и заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин, отметивший, что если человек выполняет работу с удовольствием, то усталость в конце дня сопровождается удовлетворением.

Это направляет физиологические процессы в благоприятное русло и усиливает резервные возможности организма, — добавил Умрюхин.

Обратный эффект наступает в том случае, если работа человеку не нравится. Здесь, по словам Умрюхина, сначала важно успеть избавиться от негативных эмоций, а затем уже встречать Новый год.

Также специалист добавил, что важно отоспаться после работы 31 декабря и празднования Нового года. Причём, если человек не досыпал в последнюю неделю перед праздником, стоит увеличить продолжительность сна, чтобы восполнить образовавшийся дефицит.

Споры о том, нужно ли работать в день перед самим праздником, не утихают. В России запустили флешмоб "Сделай 31-е выходным", к нему присоединились многие регионы страны. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области.

А в Роструде рассказали, как можно не работать 31 декабря.

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