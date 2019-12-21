Чукотка стала ещё одним регионом, где 31 декабря будет выходным

Соответствующая новость появилась в субботу в официальном аккаунте губернатора автономного округа.

Губернатор Чукотки Роман Копин объявил 31 декабря выходным днём. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Сделать 31 декабря выходным днём — прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам, — написал он.

Кроме того, Копин отметил, что рекомендует главам и руководителям всех организаций и предприятий Чукотского автономного округа прислушаться к мнению сотрудников и также сделать 31 декабря выходным днём.

Напомним, ранее власти АО запустили опрос о том, переносить ли выходной с 28 декабря на 31-е. Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Чукотки поддерживают предложение сделать последний день года выходным днём.

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать ли 31 декабря официальным выходным днём. Флешмоб выходного 31 декабря поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области, а также Еврейская АО.