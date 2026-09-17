10 невероятных историй спасений МЧС, от которых мурашки по коже и слёзы гордости

Землетрясение, взрыв газа, оторвавшаяся льдина — за каждой такой новостью стоят люди в оранжевых куртках, которые заходят внутрь, пока все остальные бегут наружу. Мы собрали 10 историй, где счёт шёл на минуты, а результатом работы спасателей оказались десятки спасённых жизней. Некоторые из этих случаев стали символами профессии, другие остались почти незамеченными, хотя их герои рисковали не меньше. Прочитайте — и, возможно, громкий сигнал сирены за окном перестанет казаться просто шумом.

Двое суток под завалами в Мьянме

Спасение женщины из-под завалов после землетрясения в Мьянме. Фото © РИА Новости / МЧС РФ

После разрушительного землетрясения российские спасатели вместе с китайскими коллегами пробивались к женщине, которая почти 2 суток провела под обломками рухнувшего здания. Конструкции могли обрушиться в любой момент, а работать приходилось буквально голыми руками и с минимальным набором инструментов. Когда женщину наконец подняли на поверхность живой, это стало одним из самых сильных эпизодов всей спасательной операции в Мьянме — эмоции на видео не сыграешь.

14 жизней после взрыва газа в Новосибирске

Спасатели МЧС на месте взрыва газа в Новосибирске. Фото © РИА Новости / Владимир Николаев

Взрыв бытового газа обрушил сразу 2 подъезда жилого дома, превратив квартиры в груды бетонных плит и обнажив этажи, как разрезанный слоёный пирог. Спасатели разбирали завалы вручную и без спецтехники, зная, что оставшиеся конструкции могут сложиться в любую секунду. Несмотря на риск повторного обрушения, из-под обломков достали 14 живых человек, и эта цифра сама по себе объясняет, зачем вообще существует такая профессия.

Мальчик под завалами дома в Химках

Спасение мальчика из-под завалов дома в Химках. Фото © РИА Новости / Виктория Виатрис

Взрыв и последовавший за ним пожар превратили подъезд девятиэтажки в опасную ловушку из бетона, стекла и перекрученной арматуры. Среди пострадавших оказался 12-летний мальчик, которого спасатели нашли под завалами и на руках вынесли к врачам. Кадры того, как ребёнка бережно передают медикам, обошли тогда все новостные ленты страны, а подробности спасения мальчика в Химках до сих пор пересматривают как пример слаженной работы служб.

1500 человек после разрушения Каховской ГЭС

Эвакуация жителей после разрушения Каховской ГЭС. Фото © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Когда плотина неожиданно рухнула, вода начала стремительно и бесконтрольно затапливать населённые пункты Херсонской области, оставляя людям считаные часы на спасение. Сотрудники МЧС забирали жителей прямо из окон затопленных домов на резиновых лодках, а среди спасённых оказалось 154 ребёнка. Всего из зоны затопления после разрушения ГЭС вывезли свыше 1500 человек — это одна из самых крупных эвакуаций последних лет в стране.

60 человек из горящего хостела в Москве

Спасатели МЧС выводят людей из горящего хостела в Москве. Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС РФ

Пожар в здании на северо-западе столицы застал часть жильцов врасплох: пока одни успели выбраться сами, ещё 60 человек оставались внутри задымлённых коридоров. Спасатели заходили в горящее здание группами, выводя людей буквально за руку сквозь плотный дым и обыскивая каждую комнату. Учитывая, что всего в хостеле находились сотни постояльцев, операция по спасению в московском хостеле вполне могла закончиться куда трагичнее.

Отец с ребёнком посреди Волги

Спасение отца и ребёнка на Волге после падения с сапборда. Фото © Пресс-служба МЧС России

Сапборд перевернулся на середине широкой реки, и мужчина с маленьким ребёнком оказались в холодной воде без всякой возможности доплыть до берега самостоятельно. Их заметили инспекторы МЧС, патрулировавшие акваторию, и счёт действительно шёл на минуты — течение и паника делают своё дело быстро. Обоих удалось поднять на борт катера, и спасение отца и ребёнка на Волге стало ещё одним напоминанием, зачем на воде вообще дежурят инспекторы.

19 человек из пожара в центре Москвы

Пожарные МЧС на месте пожара в центре Москвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Возгорание в старом жилом доме Таганского района быстро заполнило лестничные клетки густым едким дымом, отрезав жильцам путь наружу за считаные минуты. Пожарные заходили в задымлённые квартиры небольшими звеньями, работая почти вслепую и на ощупь при очень высокой температуре. В итоге из горящего дома в центре Москвы вывели 19 человек.

15 жильцов из горящей высотки в Подольске

Эвакуация жильцов горящей высотки в Подольске. Фото © Telegram / МЧС Московской области

Пожар начался в одной из квартир на 8-м этаже 14-этажного дома и быстро задымил лестничные пролёты выше и ниже очага возгорания. Звенья газодымозащитной службы поднимались навстречу огню, пока остальные жильцы дома в панике спускались вниз по лестничным маршам. По итогам этой сложной работы 15 человек вынесли из горящей высотки в Подольске, ещё 20 вывели — счёт спасённых в тот день перевалил за 30 человек.

21 рыбак на оторвавшейся льдине

Спасение рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе. Фото © пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Внезапная весенняя оттепель отколола часть льда в Финском заливе прямо с рыбаками на борту, и обратно к берегу выбраться своим ходом уже никто не мог. Спасатели МЧС добирались до дрейфующей льдины на катерах и специальных амфибиях, работая при этом среди трещин и открытой ледяной воды. В результате 21 рыбака сняли с оторвавшейся льдины в заливе целыми и невредимыми, хотя вода к тому моменту подступала уже к самым ногам людей.

62 туриста в горах Карачаево-Черкесии

Эвакуация туристов из гор Карачаево-Черкесии. Фото © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Резкое ухудшение погоды застало группу туристов с детьми у горной переправы, откуда самостоятельно выбраться уже совсем не получалось. Сотрудники МЧС выдвинулись навстречу непогоде на внедорожниках и вывозили людей партиями, пока видимость ещё позволяла двигаться по маршруту. В итоге из гор эвакуировали всех 62 туриста, включая маленьких детей, которые к тому моменту заметно замёрзли и очень устали от пути.

Сегодня мы рассказали только 10 историй, а ведь на самом деле их гораздо больше, просто не все попадают в заголовки новостей. За каждой цифрой в статистике спасённых стоит конкретный человек в форме, который в момент чужой беды шагнул туда, откуда другие пытаются выбраться. Землетрясения, пожары, паводки и оторвавшийся лёд — обстоятельства разные, а решение одно и то же: идти вперёд. Именно поэтому, читая очередную новость о работе МЧС, стоит на секунду задуматься, чего стоила спасателям эта короткая строчка в сводке.