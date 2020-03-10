Собянин: Экономика Москвы не избежит влияния нестабильности мировых рынков

Экономика Москвы не сможет избежать негативных последствий нестабильности фондового, валютного и нефтяного мировых рынков. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Это объясняется тем, что Москва является самым крупным финансовым центром России, через который проходит большая часть внешней торговли страны, подчеркнул градоначальник. Местная промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Однако сейчас многие её отрасли под угрозой из-за распространения коронавируса нового типа, который, в свою очередь, отправляет на карантин многие регионы.
В связи с вышеизложенным власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам.
— Ближайшая задача штаба — организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и при необходимости оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности, — написал градоначальник.
Напомним, после отказа от заключения сделки ОПЕК+ стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию. Однако негативно на падение цены на нефть отреагировали все мировые биржи. В США фондовые торги открылись резким падением, из-за чего их пришлось временно приостановить.
Вследствие этих событий в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. Аналитики считают, что ситуация придёт в норму ближе ко второй половине года, а российские эксперты заявили, что оснований для паники нет, так как у правительства на этот случай есть накопленные средства, которые можно будет использовать для компенсации расходов бюджета в течение 10 лет. Тем временем автодилеры предупредили россиян о возможном росте цен на автомобили из-за падения рубля.