Песков: Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу влияния неких "кукловодов" из России на предвыборные процессы в его республике.

— Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии, — заявил в ответ представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что никаких доказательств своих обвинений белорусская сторона так и не представила. Это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".

Напомним, что совсем недавно Лукашенко заявлял о том, что в отношениях с Россией у Минска "ничего не искрит". Вместе с сыновьями он присутствовал на Параде Победы в Москве, а сидя на трибуне, даже не смог сдержать слёз. А уже сегодня политик неожиданно заявил о мифическом "российском вмешательстве" во внутренние дела Белоруссии и наличии тех самых "кукловодов".