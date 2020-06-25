Песков: Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу влияния неких "кукловодов" из России на предвыборные процессы в его республике.
— Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии, — заявил в ответ представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что никаких доказательств своих обвинений белорусская сторона так и не представила. Это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".
Напомним, что совсем недавно Лукашенко заявлял о том, что в отношениях с Россией у Минска "ничего не искрит". Вместе с сыновьями он присутствовал на Параде Победы в Москве, а сидя на трибуне, даже не смог сдержать слёз. А уже сегодня политик неожиданно заявил о мифическом "российском вмешательстве" во внутренние дела Белоруссии и наличии тех самых "кукловодов".
Что касается внутренней ситуации в республике в преддверии очередных президентских выборов, то она выглядит непростой. К примеру, 18 июня претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико и его сына задержали и отправили на допрос в Департамент финансовых расследований республики. По данным СМИ, их обвиняют в сокрытии улик преступления и давлении на свидетелей. На выходных Виктору и Эдуарду были предъявлены обвинения, после чего суд заключил их обоих под стражу.