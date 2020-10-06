Опубликованы первые фото экс-президента Киргизии после освобождения из СИЗО

В Сети появилось первое фото бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого накануне освободили из СИЗО протестующие. Фотографию опубликовала соратница экс-главы республики Кундуз Джолдубаева.
— Алмазбек Шаршенович передаёт всему народу пламенный привет! — написала она на своей странице в "Фейсбуке".
Сотни человек пострадали в Бишкеке во время протестовСтолица республики возвращается к привычной жизни, пожар в Белом доме ликвидирован.
Напомним, после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Протестующие захватили здание парламента и сломали ворота СИЗО ГКНБ, выпустив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ещё несколько бывших чиновников. В свою очередь, лидирующая партия согласилась на повторное голосование.
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