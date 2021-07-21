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Полёты Брэнсона и Безоса подтолкнули россиян к "космическим" покупкам на AliExpress

Самими популярными товарами на торговой площадке в России стали конструкторы космических кораблей, а также футболки с НЛО.

21 июля, 14:50
<p>Фото © aliexpress.ru</p>

Фото © aliexpress.ru

В июне в РФ вырос спрос на товары космической тематики, свидетельствуют аналитические данные торговой площадки "AliExpress Россия". Эксперты считают, что это связано с путешествиями в космос западных предпринимателей Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

Больше всего пользователи стали интересоваться конструкторами космических кораблей, свидетельствует исследование, результаты которого есть в распоряжении Лайфа. Спрос на такие макеты вырос в 2,2 раза. Так, корзины интернет-сайта наполнялись наборами, связанными с запуском ракет, и космолётами стоимостью от 1,6 до четырёх тысяч рублей.

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Популярны стали и интерьерные наклейки с космическими символами и фотореалистичные стикеры с изображением звёзд. Спрос на них вырос в 1,3 раза. Ценовая политика таких наклеек — от 200 до 500 рублей. А на четверть в июне вырос спрос на брелоки и магниты, исполненные в космической тематике: подвески – фигурки космонавтов, космолёты и планеты. Стоимость этих товаров варьируется от 70 до 300 рублей.

Также в числе популярных товаров есть настольные лампы (в среднем они обойдутся в сумму от 1,6 до трёх тысяч рублей) и футболки (россияне отдают за них от 300 до 600 рублей). Первые представлены в форме космонавтов и космолётов. Быстро распродаются предметы гардероба с изображениями космонавтов, НЛО, ракет на фоне звёзд. Спрос на эти товары вырос в 1,2 раза.

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Напомним, что 11 июля британский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса.

20 июля Безос отправился в первый туристический космический полёт на корабле New Shepard. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик пришёлся не по нраву.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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