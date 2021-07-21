Полёты Брэнсона и Безоса подтолкнули россиян к "космическим" покупкам на AliExpress

В июне в РФ вырос спрос на товары космической тематики, свидетельствуют аналитические данные торговой площадки "AliExpress Россия". Эксперты считают, что это связано с путешествиями в космос западных предпринимателей Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

Больше всего пользователи стали интересоваться конструкторами космических кораблей, свидетельствует исследование, результаты которого есть в распоряжении Лайфа. Спрос на такие макеты вырос в 2,2 раза. Так, корзины интернет-сайта наполнялись наборами, связанными с запуском ракет, и космолётами стоимостью от 1,6 до четырёх тысяч рублей.

Популярны стали и интерьерные наклейки с космическими символами и фотореалистичные стикеры с изображением звёзд. Спрос на них вырос в 1,3 раза. Ценовая политика таких наклеек — от 200 до 500 рублей. А на четверть в июне вырос спрос на брелоки и магниты, исполненные в космической тематике: подвески – фигурки космонавтов, космолёты и планеты. Стоимость этих товаров варьируется от 70 до 300 рублей.

Также в числе популярных товаров есть настольные лампы (в среднем они обойдутся в сумму от 1,6 до трёх тысяч рублей) и футболки (россияне отдают за них от 300 до 600 рублей). Первые представлены в форме космонавтов и космолётов. Быстро распродаются предметы гардероба с изображениями космонавтов, НЛО, ракет на фоне звёзд. Спрос на эти товары вырос в 1,2 раза.