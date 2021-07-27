Суд арестовал подозреваемого по делу о гибели главы Минцифры Амурской области
Мужчина заключён под стражу на два месяца — до 25 сентября. Ранее расследование гибели 39-летнего Александра Курдюкова взял на контроль глава СКР Бастрыкин.
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39-летнего жителя Благовещенска, который подозревается в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, отправили на два месяца под арест. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.
"Подозреваемый заключён под стражу на два месяца — до 25 сентября", — отметили в суде.
Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели главы Минцифры Амурской области. В частности, он поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.
Напомним, инцидент произошёл на турбазе неподалёку от Благовещенска 17 июля. Чиновник, его супруга и друзья арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым. Министра госпитализировали в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому. 25 июля стало известно, что Курдюков скончался.
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