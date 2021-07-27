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Суд арестовал подозреваемого по делу о гибели главы Минцифры Амурской области

Мужчина заключён под стражу на два месяца — до 25 сентября. Ранее расследование гибели 39-летнего Александра Курдюкова взял на контроль глава СКР Бастрыкин.

27 июля, 08:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

39-летнего жителя Благовещенска, который подозревается в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, отправили на два месяца под арест. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.

"Подозреваемый заключён под стражу на два месяца — до 25 сентября", — отметили в суде.

Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм главе Минцифры Амурской области

Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм главе Минцифры Амурской области

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели главы Минцифры Амурской области. В частности, он поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.

Напомним, инцидент произошёл на турбазе неподалёку от Благовещенска 17 июля. Чиновник, его супруга и друзья арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым. Министра госпитализировали в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому. 25 июля стало известно, что Курдюков скончался.

Лайф узнал причину смерти избитого на отдыхе главы Минцифры Амурской области

Лайф узнал причину смерти избитого на отдыхе главы Минцифры Амурской области

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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