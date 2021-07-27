Суд арестовал подозреваемого по делу о гибели главы Минцифры Амурской области

39-летнего жителя Благовещенска, который подозревается в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, отправили на два месяца под арест. Об этом сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.

"Подозреваемый заключён под стражу на два месяца — до 25 сентября", — отметили в суде.