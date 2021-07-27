В Бурятии нашли останки экипажа пропавшего год назад Ан-2

В Бурятии на месте авиакатастрофы самолёта Ан-2 авиакомпании "Феникс" были найдены останки членов экипажа и пассажиров. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

"Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", — объяснили в ведомстве.

Следователи напомнили, что самолёт Ан-2 вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Республики Бурятия 19 июля 2020 года. В установленное время борт не вышел на связь, и в течение года о нём ничего не было известно. В самолёте находились два члена экипажа и четыре пассажира.