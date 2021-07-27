В Бурятии нашли останки экипажа пропавшего год назад Ан-2
Следователи осмотрели место авиакатастрофы и направили тела в Иркутск для проведения экспертиз.
В Бурятии на месте авиакатастрофы самолёта Ан-2 авиакомпании "Феникс" были найдены останки членов экипажа и пассажиров. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.
"Сотрудники следственного управления провели осмотр места авиакатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", — объяснили в ведомстве.
Следователи напомнили, что самолёт Ан-2 вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Республики Бурятия 19 июля 2020 года. В установленное время борт не вышел на связь, и в течение года о нём ничего не было известно. В самолёте находились два члена экипажа и четыре пассажира.
Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка, поиски были взяты на контроль главой республики, но результатов не принесли. Спустя два с лишним месяца поисковые операции было решено прекратить. 6 июля 2021 года поиски пропавшего в 2020 году самолёта возобновились.
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