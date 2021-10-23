Продолжающему голодовку Саакашвили сделали переливание крови

Бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, который более 20 дней голодает в руставской тюрьме, сделали переливание крови. Как сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, процедуру провели из-за плохих анализов крови.

"Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока всё хорошо", — цитирует "Sputnik Грузия" медика.

Как пояснил Кипшидзе, процедуру провели в полевых условиях, поскольку медкомната в тюрьме для этого не предназначена. Он подчеркнул, что Саакашвили нуждается в лечении в клинике, хотя сам политик от этого отказывается. Сейчас его состояние удовлетворительное.