Продолжающему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Процедуру провели прямо в тюрьме. Сейчас состояние политика оценивают как удовлетворительное.
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Бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, который более 20 дней голодает в руставской тюрьме, сделали переливание крови. Как сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, процедуру провели из-за плохих анализов крови.
"Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока всё хорошо", — цитирует "Sputnik Грузия" медика.
Как пояснил Кипшидзе, процедуру провели в полевых условиях, поскольку медкомната в тюрьме для этого не предназначена. Он подчеркнул, что Саакашвили нуждается в лечении в клинике, хотя сам политик от этого отказывается. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку, спустя некоторое время врачи стали настаивать на его госпитализации.
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