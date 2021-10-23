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Продолжающему голодовку Саакашвили сделали переливание крови

Процедуру провели прямо в тюрьме. Сейчас состояние политика оценивают как удовлетворительное.

23 октября, 07:55
<p>Фото © ТАСС / Nazar Furyk via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Nazar Furyk via ZUMA Wire

Бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили, который более 20 дней голодает в руставской тюрьме, сделали переливание крови. Как сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, процедуру провели из-за плохих анализов крови.

"Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока всё хорошо", — цитирует "Sputnik Грузия" медика.

Как пояснил Кипшидзе, процедуру провели в полевых условиях, поскольку медкомната в тюрьме для этого не предназначена. Он подчеркнул, что Саакашвили нуждается в лечении в клинике, хотя сам политик от этого отказывается. Сейчас его состояние удовлетворительное.

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Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку, спустя некоторое время врачи стали настаивать на его госпитализации.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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