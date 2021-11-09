Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Теперь целесообразность таких мер должен одобрить Сейм (парламент).
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Правительство Литвы в ходе заседания одобрило введение режима чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией из-за мигрантов. Такое решение принято 9 ноября на заседании кабмина.
"Решение принято с учётом обострения ситуации в районе границы, передаём его на утверждение парламента", — сказала премьер Ингрида Шимоните журналистам.
МВД страны предлагает объявить режим ЧП с полуночи 10 ноября в пограничной зоне и на расстоянии пяти километров от неё, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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