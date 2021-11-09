НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП на границе с Белоруссией

Теперь целесообразность таких мер должен одобрить Сейм (парламент).

9 ноября, 08:25
<p>Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko</p>

Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko

Правительство Литвы в ходе заседания одобрило введение режима чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией из-за мигрантов. Такое решение принято 9 ноября на заседании кабмина.

"Решение принято с учётом обострения ситуации в районе границы, передаём его на утверждение парламента", — сказала премьер Ингрида Шимоните журналистам.

МВД страны предлагает объявить режим ЧП с полуночи 10 ноября в пограничной зоне и на расстоянии пяти километров от неё, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.

В Польше призвали ввести санкции против всех причастных к ситуации на границе

В Польше призвали ввести санкции против всех причастных к ситуации на границе

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1