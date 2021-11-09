Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы в ходе заседания одобрило введение режима чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией из-за мигрантов. Такое решение принято 9 ноября на заседании кабмина.

"Решение принято с учётом обострения ситуации в районе границы, передаём его на утверждение парламента", — сказала премьер Ингрида Шимоните журналистам.