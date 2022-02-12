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Глава партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон назвал главным агрессором НАТО, а не Россию

По словам политика, размещение альянсом на территории Польши ракет и системы ПРО заставляет Москву чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию.

12 февраля, 10:23

Жан-Люк Меланшон. Фото на обложке © Wikipedia

Соединённые Штаты потеряли главенствующую позицию на мировой арене и используют ситуацию вокруг Украины в своих целях. Об этом в эфире телеканала France 2 рассказал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию <…> И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам, нет до этого никакого дела", — рассказал политик.

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На вопрос журналиста, кто является агрессором, НАТО или Россия, Меланшон ответил: "НАТО, без сомнения". По его словам, Москва перемещает войска по своей территории, а альянс пытается помешать этому вопреки международному правопорядку. По словам политика, размещение НАТО на территории Польши ракет и системы ПРО заставляет Россию чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию.

В случае победы на предстоящих президентских выборах во Франции Меланшон пообещал подписаться под гарантиями безопасности, выдвинутыми Москвой (не размещать силы Североатлантического альянса на Украине).

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

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24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Недавно стало известно, что Пентагон в ближайшие дни направит в Польшу ещё три тысячи военных.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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