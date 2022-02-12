Глава партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон назвал главным агрессором НАТО, а не Россию

Соединённые Штаты потеряли главенствующую позицию на мировой арене и используют ситуацию вокруг Украины в своих целях. Об этом в эфире телеканала France 2 рассказал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию <…> И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам, нет до этого никакого дела", — рассказал политик.

На вопрос журналиста, кто является агрессором, НАТО или Россия, Меланшон ответил: "НАТО, без сомнения". По его словам, Москва перемещает войска по своей территории, а альянс пытается помешать этому вопреки международному правопорядку. По словам политика, размещение НАТО на территории Польши ракет и системы ПРО заставляет Россию чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию.

В случае победы на предстоящих президентских выборах во Франции Меланшон пообещал подписаться под гарантиями безопасности, выдвинутыми Москвой (не размещать силы Североатлантического альянса на Украине).