В американском штате Вирджиния решили поддержать Украину, отказавшись от русской водки
Помимо этого там проверяются и другие продукты, чтобы определить, имеют ли они российское происхождение.
Управление по контролю за алкогольными напитками американского штата Вирджиния (Virginia Alcoholic Beverage Control Authority, Virginia ABC) распорядилось убрать с полок винных магазинов водку российского производства в знак поддержки Украины.
"Следуя призыву губернатора Янгкина к решительным действиям в поддержку Украины, Virginia ABC убирает с полок наших магазинов бренды водки российского производства", — говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке".
Как сообщается, под запрет подпадает семь наименований: Beluga, Hammer & Sickle, Imperia, Mamont, Organika, Russian Standard и ZYR. Организация пояснила, что есть и другие спиртные напитки с названиями в русской тематике, такие как Stolichnaya и Smirnoff, однако они не производятся в России и не будут убраны с полок. Помимо этого в штате проверяются и другие продукты, чтобы определить, имеют ли они российское происхождение.
Ко всему прочему, Янгкин призвал власти городов Норфолк и Роанок разорвать партнёрские отношения с российскими городами-побратимами.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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