В американском штате Вирджиния решили поддержать Украину, отказавшись от русской водки

Как сообщается, под запрет подпадает семь наименований: Beluga, Hammer & Sickle, Imperia, Mamont, Organika, Russian Standard и ZYR. Организация пояснила, что есть и другие спиртные напитки с названиями в русской тематике, такие как Stolichnaya и Smirnoff, однако они не производятся в России и не будут убраны с полок. Помимо этого в штате проверяются и другие продукты, чтобы определить, имеют ли они российское происхождение.