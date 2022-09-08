Состояние тяжело раненного при покушении коменданта Бердянска стабилизировалось
Стабилизировалось состояние коменданта Бердянска Артёма Бардина, который был тяжело ранен при попытке покушения. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, врачи дают обнадёживающие прогнозы.
"Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей — обнадёживающие", — сказал он РИА "Новости".
Напомним, что в центре Бердянска взорвали автомобиль, принадлежащий коменданту города Артёму Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка. Сообщалось, что комендант скончался в больнице, однако позже эту информацию опровергли власти Запорожья. Там также отметили, что подозревают в покушении украинских диверсантов.