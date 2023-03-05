Не понимает, что с ним: Костомаров находится в спутанном сознании после комы
Фигуристу Роману Костомарову наймут психолога
Фигурист Роман Костомаров. Фото © LIFE / Давид Давашкин
Фигурист Роман Костомаров пришёл в сознание после комы, но пока не понимает, что с ним. Как стало известно "Спорт-Экспрессу", психологическое состояние пациента оставляет желать лучшего.
Костомаров недоволен нахождением в больнице. По словам источника издания, скоро к фигуристу начнут приводить профессионального психолога. Он также подтвердил появившиеся ранее данные о том, что левая рука больного покрывается синим цветом, из-за чего врачи опасаются повторного сепсиса.
Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошли поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас врачи вывели Костомарова из медикаментозной комы.