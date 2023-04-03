Татарский узнал "девушку со статуэткой" и представил жене как "Настю"
Политолог Вологин заявил, что Татарский узнал вручившую ему статуэтку с бомбой девушку
Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, узнал 26-летнюю Дарью Трепову, подарившую ему во время творческого вечера статуэтку с бомбой, рассказал политолог Евгений Вологин, ставший свидетелем трагедии. Но вот её настоящее имя, по всей видимости, журналисту известно не было.
"Он её узнал. Между ними состоялся диалог весьма комплиментарный. Он её вспомнил, девушка ему уже дарила какие-то там подарки, связанные с ДНР. Очень доброжелательно пообщались. Он вспомнил, как её звали, — Настя — и пригласил присесть к себе поближе", — поделился он с телеканалом "360".
Вологин вспомнил, что военкор даже перебросился парой шуток с дарительницей о том, что у скульптуры, наверное, тоже есть животик. Также Татарский успел представить девушку жене: "Это та Настя, о которой я тебе говорил". А вот вопрос об авторстве скульптуры вызвал у злоумышленницы замешательство, заметил очевидец. Она не смогла на него внятно ответить.
Напомним, 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Он погиб, также пострадало более 30 человек. Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Затем она попыталась скрыться, но была задержана. Подозреваемая заявила, что её "использовали", своим вербовщиком она назвала журналиста Романа Попкова.
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