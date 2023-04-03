Татарский узнал "девушку со статуэткой" и представил жене как "Настю"

Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, узнал 26-летнюю Дарью Трепову, подарившую ему во время творческого вечера статуэтку с бомбой, рассказал политолог Евгений Вологин, ставший свидетелем трагедии. Но вот её настоящее имя, по всей видимости, журналисту известно не было.

"Он её узнал. Между ними состоялся диалог весьма комплиментарный. Он её вспомнил, девушка ему уже дарила какие-то там подарки, связанные с ДНР. Очень доброжелательно пообщались. Он вспомнил, как её звали, — Настя — и пригласил присесть к себе поближе", — поделился он с телеканалом "360".