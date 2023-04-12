Матвиенко назвала причину ажиотажа вокруг закона о реестре военнобязанных
Матвиенко: Ажиотаж вокруг реестра воинского учёта связан с недоработкой властей
Множество бурных комментариев в Сети вызвал закон о реестре воинского учёта и электронных повестках. Этот нездоровый ажиотаж является недоработкой властей России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Закон вызвал много бурных комментариев в Интернете", — подчеркнула она в ходе обсуждения закона в Совфеде.
По словам Матвиенко, законодатели должны были больше внимания уделять разъяснительной работе. При этом она опровергла мнение в соцсетях, что закон был разработан спонтанно. Как она объяснила, военкоматы сейчас не подключены ко всем существующим информационным ресурсам, а Минобороны вело работу по их цифровизации, привязке к порталу "Госуслуги" несколько лет. И вот спецоперация на Украине показала, что эту деятельность нужно ускорить. При этом Матвиенко подчеркнула, что в новом законе нет ничего "кардинального, карающего".
"Автоматическая постановка на воинский учёт — это не право, а обязанность гражданина, она существует и сейчас", — добавила она.
Напомним, накануне Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а сегодня закон одобрил Совфед России. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
ТАСС / Антон Новодережкин