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12 апреля, 13:02

Матвиенко назвала причину ажиотажа вокруг закона о реестре военнобязанных

Матвиенко: Ажиотаж вокруг реестра воинского учёта связан с недоработкой властей

Множество бурных комментариев в Сети вызвал закон о реестре воинского учёта и электронных повестках. Этот нездоровый ажиотаж является недоработкой властей России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Закон вызвал много бурных комментариев в Интернете", — подчеркнула она в ходе обсуждения закона в Совфеде.

По словам Матвиенко, законодатели должны были больше внимания уделять разъяснительной работе. При этом она опровергла мнение в соцсетях, что закон был разработан спонтанно. Как она объяснила, военкоматы сейчас не подключены ко всем существующим информационным ресурсам, а Минобороны вело работу по их цифровизации, привязке к порталу "Госуслуги" несколько лет. И вот спецоперация на Украине показала, что эту деятельность нужно ускорить. При этом Матвиенко подчеркнула, что в новом законе нет ничего "кардинального, карающего".

"Автоматическая постановка на воинский учёт — это не право, а обязанность гражданина, она существует и сейчас", — добавила она.

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Что нужно знать об электронных повестках в военкомат в 2023 году

Напомним, накануне Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а сегодня закон одобрил Совфед России. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот законопроект не является признаком новой волны мобилизации. О том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. В Кремле подчеркнули, что система воинского учёта должна идти в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук
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