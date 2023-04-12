Матвиенко назвала причину ажиотажа вокруг закона о реестре военнобязанных

По словам Матвиенко, законодатели должны были больше внимания уделять разъяснительной работе. При этом она опровергла мнение в соцсетях, что закон был разработан спонтанно. Как она объяснила, военкоматы сейчас не подключены ко всем существующим информационным ресурсам, а Минобороны вело работу по их цифровизации, привязке к порталу "Госуслуги" несколько лет. И вот спецоперация на Украине показала, что эту деятельность нужно ускорить. При этом Матвиенко подчеркнула, что в новом законе нет ничего "кардинального, карающего".