Полиция взяла под охрану захваченный раскольниками храм Киево-Печерской лавры

Украинская полиция усилила меры безопасности у храма в Киево-Печерской лавре, где проводит службу раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). В то же время в обители, где молятся верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правоохранителей нет, сообщает издание "Страна.ua".

Обстановка в день Пасхи в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / "Политика страны"

"У главного входа на территорию Верхней лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности. Здесь стоит более 15 сотрудников полиции, а также микроавтобус с камерой, которая фиксирует всех, кто заходит на территорию", — передают журналисты.