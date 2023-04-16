КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 12:16

Полиция взяла под охрану захваченный раскольниками храм Киево-Печерской лавры

Украинская полиция усилила меры безопасности у храма в Киево-Печерской лавре, где проводит службу раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). В то же время в обители, где молятся верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правоохранителей нет, сообщает издание "Страна.ua".

Обстановка в день Пасхи в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / "Политика страны"

"У главного входа на территорию Верхней лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности. Здесь стоит более 15 сотрудников полиции, а также микроавтобус с камерой, которая фиксирует всех, кто заходит на территорию", — передают журналисты.

Священнослужители УПЦ по-прежнему остаются в Нижней лавре, они освящают куличи возле Крестовоздвиженского храма. ПЦУ же захватила Верхнюю лавру, в частности Успенский собор. Отмечается, что много людей без пасхальных корзин просто прогуливаются по территории монастыря, посещают ближние и дальние пещеры.

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Страшное знамение: Почему икона в Киево-Печерской лавре "заплакала" кроваво-красными слезами

Ранее митрополит УПЦ Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы и обратился к Богу с просьбой "умудрить" власть. Накануне на территории монастыря впервые за долгое время было спокойно.

Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре.

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Telegram / "Политика страны"

Никита Никонов
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