Полиция взяла под охрану захваченный раскольниками храм Киево-Печерской лавры
Украинская полиция усилила меры безопасности у храма в Киево-Печерской лавре, где проводит службу раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). В то же время в обители, где молятся верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), правоохранителей нет, сообщает издание "Страна.ua".
Обстановка в день Пасхи в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / "Политика страны"
"У главного входа на территорию Верхней лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности. Здесь стоит более 15 сотрудников полиции, а также микроавтобус с камерой, которая фиксирует всех, кто заходит на территорию", — передают журналисты.
Священнослужители УПЦ по-прежнему остаются в Нижней лавре, они освящают куличи возле Крестовоздвиженского храма. ПЦУ же захватила Верхнюю лавру, в частности Успенский собор. Отмечается, что много людей без пасхальных корзин просто прогуливаются по территории монастыря, посещают ближние и дальние пещеры.
Ранее митрополит УПЦ Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы и обратился к Богу с просьбой "умудрить" власть. Накануне на территории монастыря впервые за долгое время было спокойно.
Гонения на каноническую УПЦ на Украине начались в марте. Власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В храмах УПЦ действуют раскольники, причём агрессивно. При штурме одного из соборов они толкнули прихожанку, сломав ей бедро. Глава раскольников потребовал уничтожить дух "русского мира" в Киево-Печерской лавре.
Telegram / "Политика страны"